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Россия и КНР договорились развивать сельское хозяйство на Дальнем Востоке
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Россия и КНР договорились развивать сельское хозяйство на Дальнем Востоке
Экономика, 08:13
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Россия и КНР договорились развивать сельское хозяйство на Дальнем Востоке

Москва и Пекин подписали план развития сельского хозяйства на российском Дальнем Востоке и в Байкальском регионе, а также на северо-востоке Китая. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Документ был подписан по итогам встречи глав правительств России и КНР. С российской стороны его подписали министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и министр экономического развития Максим Орешкин. Кроме того, Минэкономразвития и Минкоммерции Китая заключили меморандум о сотрудничестве в области торговли услугами.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и глава ФТС России Владимир Булавин подписали с коллегами из Китая соглашение о сотрудничестве в области применения глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и «Бэйдоу» в мирных целях, а также меморандум о совершенствовании порядка проведении таможенных операций и контроля товаров, перемещаемых в рамках международной электронной торговли.

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Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе визита в Китай заявил, что Москва и Пекин должны нарастить товарооборот вдвое. В 2017 году товарооборот России и Китая, по данным ФТС, составил $87 млрд. Медведев подчеркнул, что КНР по-прежнему является крупнейшим торговым партнером России. Россия также планирует изменить структуру экспорта в Китай, указывал российский премьер.

Теги: сельское хозяйство , ГЛОНАСС , Торговля , Китай
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