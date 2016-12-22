Медведев заявил о задаче изменить структуру товарооборота России

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что между Россией и Китаем стоит задача изменить структуру товарооборота. Об этом он сказал на открытии первой Китайской международной выставки импортных товаров в Шанхае, передает корреспондент РБК.

Глава российского кабмина отметил, что Россия «действительно очень большая страна» и поставляет много ресурсов энергии и «всякого рода сырьевых товаров». Он сказал, что будущее стоит за другим, а именно за современными технологиями и «цифровыми решениями». «И мы стараемся свой экспорт поменять», — сказал Медведев.

Глава правительства рассказал, что более 50% доходов, которые поступают в российский бюджет, идут не за счет нефти и газа, электроэнергии и «какого-то другого сырья», а «за счет других решений». «И я уверен, что наше сотрудничество в этой сфере будет помогать решению этой задачи», — сказал Медедев.

Глава российского кабинета министров рассказал, что Россия и Китай «очень неплохо» научились сотрудничать в энергетической сфере. Он пояснил, что китайская сторона покупает у Москвы газ и нефть. «Но это традиционные направления сотрудничества, хотя и очень большие», — сказал Медведев.

Уровень развития двух стран в XXI веке будут определять сельское хозяйство, продукты питания, высокие технологии, цифровая экономика, перечислил Медведев. Он выразил надежду, что такой несырьевой торговый оборот между странами будет расти между государствами, что пойдет «на пользу» экономике, «которая будет получать дополнительные драйверы развития, и компаниям, занимающимся такими поставками.