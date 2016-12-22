Медведев рассказал об инвестпрограмме РЖД в 680 млрд руб.

Инвестпрограмма РЖД в 2019 году составит более 680 млрд руб., сказал премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства, передает ТАСС.

В 2020 году инвестпрограмма РЖД вырастет до 820 млрд руб., в 2021 году — 745 млрд руб. Премьер не исключил, что власти смогут скорректировать объемы инвестпрограмм для РЖД. По словам Медведева, средства нужно направить на решение наиболее важных для перевозчика задач.

Речь идет о расширении Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, развитии подходов к портам Дальнего Востока, северо-западных и южных направлений. Также за счет средств инвестпрограммы будут реконструированы железнодорожные пути и обновлен парк локомотивов, добавил премьер.

Как стало известно 6 ноября, РЖД удалось сохранить экспортную надбавку к железнодорожному трафику в размере 8% до 2025 года. Также правительство намерено предусмотреть оценку эффектов введения целевых тарифных надбавок для финансирования инвестпрограммы РЖД и увеличения провозной способности в интересах грузоотправителей.

В конце октября глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин предлагал привлечь экспортеров к финансированию инвестпрограммы РЖД вместо продления экспортной надбавки. По словам источника РБК, грузоотправители согласны с этим предложением.