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ФАС в 2019 году повысит тарифы на услуги «Транснефти» на 3,87%
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ФАС в 2019 году повысит тарифы на услуги «Транснефти» на 3,87%
Бизнес, 15:12
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ФАС в 2019 году повысит тарифы на услуги «Транснефти» на 3,87%

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приняла решение в 2019 году повысить тарифы на услуги «Транснефти» по транспортировке нефти по системе магистральных трубопроводов на 3,87%. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замглавы ведомства Анатолия Голомолзина.

Чиновник уточнил, что тарифы решено проиндексировать на 90% уровня инфляции, прогнозируемой на 2019 год.

Согласно распоряжению правительства от 14 марта 2014 года, тарифы «Транснефти» в 2018–2020 годах должны индексироваться с коэффициентом 0,9–1 к инфляции.

ФАС снизила тариф на прокачку сырья «Роснефти» в Китай на 16,7%
Бизнес

В декабре ФАС проиндексировала тарифы на услуги «Транснефти» на 2018 год на 4%. Сама компания настаивала на увеличении тарифов на 21%. В «Транснефти» отметили, что при принятии решения об индексации была учтена только инфляция, но не учитывалась потребность в выплате дивидендов. Тогда же ФАС утвердила снижение тарифа на транспортировку нефти через Казахстан на 16,7% к уровню действующего. Президент «Транснефти» Николай Токарев в январе заявил, что решение о снижении тарифа на прокачку нефти «Роснефти» через Казахстан в Китай является необоснованным. «Нам до сих пор остается неясным, почему за счет «Транснефти» надо решать проблемы «Роснефти», — отметил он.

Теги: «Транснефть» , тарифы
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