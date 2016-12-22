Страховщики выплатили «Роскосмосу» 2,6 млрд руб. за гибель спутника

Страховые компании «Согаз», «Ингосстрах», «Мегарусс-Д» и ВСК выплатили госкорпорации «Роскосмос» почти 2,6 млрд руб. после гибели метеорологического спутника «Метеор-М» при аварии в ноябре 2017 года. Об этом сообщается на сайте «Согаза».

Отмечается, что «Ингосстрах» выплатил 35% суммы, «Мегарусс-Д» — 10%, ВСК — 5%, а «Согаз» — 50%.

В конце ноября 2017 года после запуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Восточный, когда разгонный блок «Фрегат» оказался в зоне отсутствия радиолокации, спутник не вышел на связь. В декабре в «Роскосмосе» сообщили, что «Метеор-М» упал в океан.

Причиной аварии в госкорпорации назвали неправильно рассчитанные азимуты стартового стола космодрома, полета ракеты и разгонного блока. Дмитрий Рогозин, занимавший тогда пост вице-премьера, раскритиковал объяснение «безаварийной» госкорпорации относительно инцидента со спутником.

За неудачный запуск выговоры получили семь менеджеров, в том числе руководители «Роскосмоса» и предприятий, работающих на космическую отрасль.