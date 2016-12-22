Экс-генсек ОДКБ Хачатуров вернулся в Армению

Бывший генсек Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрий Хачатуров вернулся в Армению. Об этом пишет онлайн-версия газеты «Жоховурд» со ссылкой на источники.

Эту информацию подтвердил Armenpress адвокат экс-генсека Михран Погосян, передает 24News. По его словам, после решения армянских властей об отзыве Хачатурова он направился в Грузию, чтобы навестить могилу своих родителей, а 4 ноября прибыл в Армению.

2 ноября власти Армении отозвали Хачатурова с поста генсека ОДКБ. Его обязанности временно исполняет россиянин Валерий Семериков. Помощник президента России Юрий Ушаков говорил, что лидерам стран ОДКБ предложено три кандидатуры нового генсека.

В конце июля Специальная следственная служба Армении просила ереванский суд арестовать Хачатурова, но его отпустили под залог. Из-за обвинений в свержении государственного строя (по делу о разгоне массовых демонстраций в марте 2008 года после президентских выборов), выдвинутых против генсека, Ереван предложил государствам — членам ОДКБ начать процесс его замены.

Как писал «Коммерсантъ», в Кремле возбуждение дела против Хачатурова сочли «уроном имиджу» ОДКБ.