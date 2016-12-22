Киев предупредил Европу о российском «энергетическом кнуте»

Власти Украины предостерегают Европу от участия в проекте «Северный поток-2», заявил председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий. Об этом сообщает «Укринформ».

«Украинский парламент, правительство и президент выступают и предостерегают Европу от участия в проекте «Северный поток-2», — сказал Парубий. Он подчеркнул, что украинцы как никто знают, как Россия может использовать «энергетический кнут» для политического влияния.

Ранее Парубий в ходе встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель призвал способствовать тому, чтобы страны Запада не принимали участия в финансировании или лоббировании строительства «Северного потока-2». Меркель в свою очередь заявила, что она менее критично относится к строительству газопровода и выступает за гарантии сохранения транзитной роли Украины. Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко отмечал, что «Северный поток», скорее всего, будет построен и в связи с этим высока вероятность прекращения транзита газа через украинскую территорию.

«Северный поток-2» пройдет через Балтийское море в территориальных водах пяти стран — России, Финляндии, Швеции, Германии и Дании. Его мощность составит 55 млрд куб. м газа в год.