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Меркель заявила о разных подходах Берлина и Киева к «Северному потоку-2»
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Меркель заявила о разных подходах Берлина и Киева к «Северному потоку-2»
Политика, 00:25
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Меркель заявила о разных подходах Берлина и Киева к «Северному потоку-2»

Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече со спикером Верховной рады Андреем Парубием в Киеве заявила, что она менее критично относится к строительству газопровода «Северный поток-2», чем украинские власти, передает УНН.

«Что касается «Северного потока-2» — нам известно, что Украина отклоняет этот проект. Я менее критично рассматриваю этот проект и выступаю за то, чтобы были гарантии для Украины, чтобы Украина сохраняла свою транзитную роль», — заявила она.

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По словам Меркель, с Россией ведутся переговоры на эту тему. Она отметила, что Берлин хочет заключить с Москвой «транзитный договор», который оставит Украину в статусе «важной транзитной страны».​

В свою очередь Парубий призвал Меркель поспособствовать тому, чтобы страны Запада не принимали участие в подготовке, финансировании или лоббировании строительства газопровода «Северный поток-2».

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Он подчеркнул, что строительство «Северного потока-2» может внести разбалансировки и риск для безопасности не только Украины, но и всего европейского пространства. «Я лично просил бы, чтобы более детально были изучены аргументы украинской стороны. На себе мы неоднократно испытывали энергетический шантаж России», — сказал Парубий.​

«Северный поток-2» — газопровод, по которому планируется поставлять газ из России в Германию. Согласно плану, он должен пройти по дну Балтийского моря в территориальных водах пяти стан, а именно России, Финляндии, Швеции, Германии и Дании. Газопровод будет способен поставлять 55 млрд куб. м газа в год.

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