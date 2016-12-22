Адвокаты уведомили посольство в Париже об освобождении Рыболовлева

Адвокаты бизнесмена Дмитрия Рыболовлева сообщили посольству России в Париже, что ранее задержанного в Монако бизнесмена отпустили из-под стражи. Об этом РБК рассказал пресс-атташе посольства Сергей Паринов.

«Сегодня адвокаты Рыболовлева сообщили посольству, что утром он был отпущен», — сказал он.

Накануне газета Le Monde узнала, что миллиардера Дмитрия Рыболовлева поместили под стражу. По данным издания, в его жилом комплексе прошли обыски. Расследование против Рыболовлева открыли по фактам «коррупции и торговли влиянием». В связи с этим посольство России во Франции обратилось за разъяснениями к властям Монако.

Впоследствии газета Monaco-Matin сообщила со ссылкой на источники, что в Монако помимо Рыболовлева задержали почти весь состав судебной системы княжества, среди задержанных были и высокопоставленные судьи. По данным издания, бизнесмен провел в полицейском участке всю ночь.

Впоследствии генпрокурор Монако рассказал, что Рыболовлеву предъявили обвинение и отпустили, однако оставили под судебным контролем. Представитель бизнесмена подтвердил РБК эту информацию и отметил, что Рыболовлев находится дома.

Рыболовлев является владельцем футбольного клуба «Монако», а также бывшим совладельцем «Уралкалия». Его состояние оценивается в $6,8 млрд.