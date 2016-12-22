Иран призвал Россию и Саудовскую Аравию сократить добычу нефти

Россия и Саудовская Аравия должны сократить добычу нефти до уровня 1 млн барр. в день, заявил Bloomberg представитель Ирана в ОПЕК Хусейн Каземпур.

«Эти двое должны сократить [добычу]. Минимум, до которого они должны сократить, — 1 млн барр. в день», — сказал он. По словам представителя Ирана, так как Россия и Саудовская Аравия увеличили добычу нефти, цены на нее упали на $15.

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5 ноября США возобновили действие санкций против Ирана. В частности, ограничения затронули экспорт иранской нефти и банковский сектор страны. Для восьми стран сделали исключение, и они могут закупать нефть у Ирана.

На фоне антииранских санкций цены на нефть начали снижаться. 6 ноября впервые с августа стоимость одного барреля марки Brent опустилась ниже $72.