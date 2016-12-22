Впервые с августа стоимость нефти Brent упала ниже $72 за баррель

Cтоимость одного барреля нефти марки Brent с поставкой в январе 6 ноября снизилась на 2,5% и достигла $71,31. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE.



В последний раз ниже $72 цена барреля Brent была зафиксирована в августе текущего года.

5 ноября цены упали после введения США санкций в отношении экспорта иранской нефти. На нефть марки Brent цена упала до $72,64 за баррель, а марки WTI — до $63,69.

Вашингтон возобновил санкции против Ирана 5 ноября. Они касаются экспорта иранской нефти и банковского сектора. Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что экономические ограничения будут также введены против более 600 физических и юридических лиц из Ирана.

Президент Ирана Хасан Роухани в ответ сказал, что его страна будет продолжать торговать нефтью, чтобы прорвать американские санкции.