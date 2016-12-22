Порошенко заявил о задержании организатора убийства чиновницы из Херсона

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что организатор убийства чиновницы Херсонского городского совета Екатерины Гандзюк задержан, сообщает «112 Украина».

«Исходя из той информации, которую мне предоставили по моей просьбе представители правоохранительных органов, это преступление уже в значительной мере раскрыто. Найдены убийца, помощники, которые признались, задержан организатор», — сказал он.

Порошенко добавил, что в настоящее время рассматриваются примерно 20 версий. Он подчеркнул, что ни одна из них не будет отброшена.​

Неизвестный мужчина облил Екатерину Гандзюк кислотой около ее дома 31 июля. Она получила ожог 35% поверхности кожи. 4 ноября она умерла, после чего украинская полиция переквалифицировала дело о нападении на ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, на заказ). По одной из версий следствия, на нее напали из-за ее профессиональной деятельности или ее гражданской позиции.

С 2010 года Гандзюк была членом общественной организации «Центр политических студий и аналитики «Эйдос». Организация занимается борьбой с коррупцией и развитием демократии. В 2016 году активистка стала советником мэра Херсона Владимира Николаенко, а также управделами исполкома городского совета.