ФСИН нашла в архиве видео избиения осужденного в курском СИЗО

Центральный аппарат Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) во время проверки видеозаписей сотрудников управления по Курской области нашел кадры с избиением заключенного, передает ТАСС со ссылкой на пресс-бюро ФСИН.

«При просмотре архива видеозаписей с портативных видеорегистраторов выявлен факт необоснованного применения физической силы сотрудниками СИЗО-1 УФСИН России по Курской области в отношении осужденного, содержащегося в данном учреждении», — рассказали во ФСИН.

В ведомстве подчеркнули, что передали обнаруженные материалы в следственные органы, после чего три сотрудника указанного СИЗО стали фигурантами уголовного дела по статье о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК)

Выборочные проверки в местах лишения свободы во ФСИН анонсировали после того, как в июле «Новая газета» опубликовала видео с пытками заключенного Евгения Макарова в ИК-1 в Ярославской области. После публикации было возбуждено дело о превышении должностных полномочий с применением насилия, его фигурантами стали12 человек.