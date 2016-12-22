ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,62 65,84 EUR Нал. 76,10 75,25 USD Бирж. 66,20 +0,48 EUR Бирж. 75,44 +0,47 USD ЦБ. 65,58 -0,07 EUR ЦБ. 74,99 +0,41 EUR/USD 1,14 -0,00 BTC/USD Бирж. 6394,20 +31,50 IMOEX 2377,95 +0,79% RTSI 1134,80 +0,30% Brent 72,90 -0,16% DJIA 25270,83 -0,43% Nasdaq 7350,27 -1,12%
Треть россиян назвали регулярной практикой пытки в колониях
Лента новостей
«Ювентус» установил новый клубный рекорд в чемпионате Италии 12:58, Спорт Вылетевший в Китай лайнер сядет в Красноярске из-за трещины на стекле 12:57, Общество Треть россиян назвали регулярной практикой пытки в колониях 12:52, Политика В Германии ежемесячный ущерб от санкций против России оценили в $727 млн 12:14, Политика В Минкомсвязи пригрозили создать альтернативные соцсети и мессенджеры 11:50, Политика «Умные здания»: как будет выглядеть мегаполис через 30 лет 11:45, РБК и Schneider Electric СМИ анонсировали переход футболиста «Челси» в «Барселону» 11:35, Спорт Шесть человек погибли в ДТП с грузовиком и микроавтобусом в Израиле 11:17, Общество Актрису Татьяну Васильеву выписали из больницы после инцидента в метро 10:32, Общество Обед за 15 минут: персональный рецепт итальянской кухни 10:30, РБК и Barilla Мелания Трамп вступилась за мужа за несколько дней до выборов в конгресс 10:15, Политика Якутия начнет собственное производство топлива из-за высоких цен на АЗС 09:55, Бизнес Три землетрясения произошли у берегов Греции в течение получаса 09:12, Общество «Нафтогаз» назвал стратегически невозможным остановить «Северный поток-2» 08:59, Политика 9 лайфхаков, которые помогут автомобилистам легко пережить зиму 08:42, РБК и Cordiant Депутат Верховной рады обвинил Меркель в потере Крыма и войне в Донбассе 08:18, Политика Даниэль Кормье защитил титул чемпиона UFC в тяжелой весовой категории 07:39, Спорт В США умер джазовый музыкант Рой Харгроув 07:24, Общество Нетаньяху поблагодарил Трампа за анонс новых санкций против Ирана 06:56, Политика Times узнала о секретной сделке Терезы Мэй c Евросоюзом по Brexit 06:51, Политика Число погибших в ДТП с 31 машиной на северо-западе Китая выросло до 15 06:23, Общество В Чикаго при взрыве у железнодорожной станции погиб человек 05:51, Общество Глава МИД Германии представил способ сохранения мира в Европе 05:13, Политика Сирия назвала условия сотрудничества с преемником де Мистуры 05:00, Политика Трамп уличил сенатора в использовании российской тактики в Facebook 04:10, Политика 6 правил путешествия с друзьями 04:04, РБК и Билайн В НАТО рассказали о помехах быстрому реагированию на конфликт с Россией 03:26, Политика Актрису Татьяну Васильеву госпитализировали после инцидента в метро 02:52, Общество
Треть россиян назвали регулярной практикой пытки в колониях
Политика, 12:52
0
Треть россиян назвали регулярной практикой пытки в колониях
Почти 70% россиян впервые услышали от социологов Левада-центра про пытки в ярославской колонии. В то же время 33% в целом считают практику издевательств над заключенными распространенной, и еще 40% признают отдельные случаи пыток
Исправительная колония №1 в Ярославле (Фото: Сергей Метелица / ТАСС)

Не слышали, но признают пытки

Социологи Левада-центра исследовали отношение россиян к пыткам в колониях. Поводом к всероссийскому опросу послужил скандал вокруг Ярославской колонии № 1, где издевательства над заключенным были зафиксированы на видеорегистраторы сотрудников ФСИН.

Согласно опросу, большинство россиян (69%) в первый раз услышали о пытках в ярославской колонии, еще 23% что-то слышали, но не знают сути, и только 7% в курсе ситуации.

Треть респондентов (33%) считают пытки заключенных распространенной практикой, еще 40% допускают наличие отдельных нарушений. Меньшинство же (6%) убеждено в отсутствии пыток. Пятая часть опрошенных (21%) затрудняются с ответом.

Большинство респондентов (57%) считают издевательства и избиения заключенных недопустимыми ни при каких обстоятельствах. Более четверти (28%) допускают применение силы в некоторых случаях. Меньшинство (7%) согласны с тем, что заключенные не вправе рассчитывать на нормальное отношение к себе.

В июле юрист Ирина Бирюкова опубликовала в «Новой газете» видеозапись пыток заключенного Евгения Макарова в ярославской колонии № 1. В ролике, датированном 2017 годом, несколько сотрудников ФСИН избивали заключенного дубинками и кулаками и обливали его водой из ведра. Задолго до публикации ролика побои были зафиксированы адвокатом Макарова в протоколе по итогам осмотра, но силовики отказались возбуждать уголовное дело.

После публикации ролика во ФСИН началась служебная проверка, а Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с пытками, по которому арестовали более десяти человек.

23 августа «Новая газета» обнародовала очередные свидетельства пыток в ярославской ИК-1: в одном из роликов, предположительно сделанном в конце 2016 года, сотрудники той же колонии, стоящие вдоль стены, бьют заключенных, которых прогоняют по коридору. СК после этой публикации возбудил еще одно уголовное дело.

В сентябре уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила законодательно закрепить понятие «пытки» и ужесточить ответственность за подобные преступления.

Макаров в начале октября досрочно вышел на свободу после того, как ему на два месяца сократили срок по закону, засчитывающему один день содержания под стражей до вынесения приговора за полтора дня в колонии.

Опрос проведен 18–24 октября 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1,6 тыс. человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах 52 регионов. Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью.

Неприятие насилия

Социолог Левада-центра Денис Волков делает вывод о слабой информированности россиян насчет пыток в колониях даже после резонансной ситуации в ярославской ИК. «Мне кажется, все дело в том, что массовый человек далек от повестки качественных СМИ, — рассуждает эксперт. — Нам часто кажется, что все об этом говорят и все об этом знают, а на самом деле эффект от таких историй остается ограниченным​».​

У россиян есть понимание, что пытки в колониях — явление распространенное, но большая часть респондентов готова списать это на отдельные нарушения, замечает Волков. «Это формула — «вообще нельзя, но в отдельных случаях можно». Неприятие насилия есть, но есть и склонность на существующее насилие закрыть глаза. Почти треть опрошенных готова так или иначе оправдать насилие, хотя откровенно людоедские мнения, действительно, в меньшинстве», — заключает собеседник РБК.

«Пытки — это очень узкая тема, и ожидать, что превалирующее большинство будет в курсе, неправильно. Это не та тема, которая беспокоит абсолютно всех. Многие люди просто закрываются от этой информации, потому что она травматична. Так что треть осведомленных о произошедшем в ярославской колонии — это очень внушительная цифра», — сказала РБК Асмик Новикова, руководитель исследовательских программ фонда «Общественный вердикт» — именно с этой организацией сотрудничает адвокат Бирюкова.

По мнению Новиковой, «наше общество пока демонстрирует высокий уровень толерантности к насилию и пыткам», при этом отдельные конкретные случаи насилия «у большинства вызывают оторопь».

Координатор проектов правозащитной организации «Зона права» Булат Мухамеджанов связывает высокий процент тех, кто вообще не слышал про ярославскую колонию, с тем, что о пытках в колониях мало говорят в эфире федеральных телеканалов, и эта проблема далека от обычного человека, не сталкивающегося с системой ФСИН. «К тому же закрытость системы ФСИН дает свои плоды. Сейчас должного общественного контроля в местах лишения свободы нет. Все это приводит к тому, что о таких фактах становится известно либо по каким-то обрывочным данным от общественных организаций, либо когда происходит большое ЧП», — говорит он.

РБК отправил запрос во ФСИН с просьбой прокомментировать итоги опроса социологов.

Авторы: Владимир Дергачев, Маргарита Алехина.
Теги: пытки в тюрьмах , Левада-центр , Опрос , заключенные , «Новая газета» , исправительная колония , ФСИН ...
Главное
В Минкомсвязи пригрозили создать альтернативные соцсети и мессенджеры Политика
Материалы по теме
Москалькова предложила законодательно закрепить понятие «пытки» Общество
Следствие выявило четыре факта избиения Макарова в ярославских колониях Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter