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Кремль призвал сохранять трезвость после статьи «Новой газеты»
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Кремль призвал сохранять трезвость после статьи «Новой газеты»
Политика, 13:13
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Кремль призвал сохранять трезвость после статьи «Новой газеты»

Не стоит «голословно верить» публикации «Новой газеты» о коррупции в руководстве компании-производителя гиперзвуковых ракет «Тактическое ракетное вооружение», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Это неизвестные факты. Мы не знаем, насколько они достоверны. Давайте сохранять трезвость и голословно не верить никому. Можно верить только суду, который уполномочен выносить вердикт», — сказал Песков.

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6 ноября «Новая газета» написала, что все госзакупки производителя гиперзвуковых ракет корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) идут через компанию «ТРВ-Инжиниринг», которая через посредников на 20% принадлежит свадебному визажисту Ольге Зориковой. По сведениям издания, она является дочерью главы корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Бориса Обносова. Соответствующий приказ был подписан в 2012 году.

РБК направил запросы в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение» и в «ТРВ-Инжиниринг».

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Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) производит авиационные ракеты Х-25, ракеты класса «воздух — поверхность» Х-29, противокорабельные ракеты Х-35 и Х-31АД и корректируемые авиабомбы. С 2000-х годов КТРВ занимается также разработкой гиперзвукового оружия.

Теги: «Новая газета» , ВПК , гиперзвуковая ракета
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