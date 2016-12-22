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Производитель гиперзвуковых ракет рассказал о попытках оптимизации
Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» пытается оптимизировать расходы, однако это затруднительно из-за общего роста цен, сообщил глава корпорации
Фото: Минобороны / РИА Новости

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) ощутила изменение финансирования военного заказа в России, рассказал глава корпорации Борис Обносов в интервью «Коммерсанту». По его словам, компания вынуждена оптимизировать расходы в этих условиях.

Обносов признал, что корпорация чувствует, что часть средств, выделенных государством на закупку вооружений, оказалась «съедена» инфляцией. «Если сравнить предыдущие 19 трлн руб. (по программе закупки вооружений и военной техники в 2011–2020 годах.— РБК) и 19 трлн руб. сегодня (на госпрограмму вооружения до 2027 года.— РБК) — между ними большая, если не сказать огромная разница. Та же инфляция съедает приличную часть денег», — рассказал Обносов.

В этих условиях, признал глава корпорации, КТРВ вынуждена искать способы сэкономить. «Пытаемся оптимизировать расходы. Но это тоже весьма сложно: посмотрите, сколько стоил, условно, литр бензина в прошлом году и сколько стоит сегодня. Вот и ответ на то, сокращаются у нас затраты или нет», — пояснил он. В числе примеров оптимизации он рассказал о стратегии закупки материалов для производства крупными партиями, когда в одной партии могут быть объединены, к примеру, титан и легированные стали. Такой подход, по словам Обносова, позволяет в ряде случаев добиться скидок у поставщиков.

Еще одной проблемой он назвал нежелание заказчиков оплачивать аванс. В этих случаях, рассказал Обносов, возникают проблемы с оплатой работы смежных предприятий.

«Так можно дооптимизироваться до нуля. А рост себестоимости комплектующих и материалов никто не отменял», — добавил он.

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» является одним из крупнейших российских производителей оружия. Корпорация выполняет научно-технические работы по созданию новых образцов ракетного вооружения. КТРВ занимается производством авиационных ракет Х-25, ракет класса «воздух-поверхность» Х-29, противокорабельных ракет Х-35 и Х-31АД и корректируемых авиационных бомб. В список продукции корпорации входят также противокорабельные комплексы «Бастион», «Шквал-Э» и «Москит-Э».

С 2000-х годов КТРВ занимается разработкой российского гиперзвукового оружия. В июне Обносов сообщал о проведении экспериментов с гиперзвуковым оружием. По его словам, одно подобное испытание с наземным стартом гиперзвукового аппарата стоит от 400 млн руб. до 1 млрд руб.

Политика
Противокорабельная ракета «Циркон» разогналась до восьми скоростей звука

Входящее в корпорацию ФГУП «НПО машиностроения» является разработчиком гиперзвуковой противокорабельной ракеты «Циркон», испытания которой начались в 2016 году. В апреле 2017 года на очередных испытаниях ракета «Циркон» смогла разогнаться до скорости в восемь раз превышающей скорость звука.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: гиперзвуковая ракета, "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"
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