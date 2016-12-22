Создатель ракет увидел путь к импортозамещению для естественных монополий

Предприятия ВПК могут успешно выпускать гражданскую продукцию, если убрать посредников, предоставить перечень изделий и их чертежи, а также гарантировать «потолочные цены», заявил глава КТРВ Борис Обносов

Борис Обносов (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Условия для выпуска гражданской продукции для предприятиями ВПК сейчас хуже, чем в начале 1990-х годов, заявил в интервью газете «Коммерсантъ» гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов.

По его словам, тогда на рынке имелись естественные ниши для продукции предприятий ВПК (отечественные холодильники, телевизоры, автомобили), а сейчас они заняты импортной продукцией. ​«Сегодня на рынке бытовой техники все занято. Кроме того, наши станки и наши конструкторы «заточены» на определенную продукцию. Поэтому с бухты-барахты начать переходить на гражданскую продукцию, да простят меня большие руководители, невозможно. Мы, по крайней мере, должны быть уверены, что если мы вложим средства, освоим новую продукцию, подготовим оснастку, технологии, конструкторов, дизайнеров, то будет гарантирован рынок сбыта», — сказал собеседник издания.

Обносов подчеркнул, что предприятиям ВПК сейчас «никто не говорит», как решить эту задачу. Руководители предприятий, подчеркнул он, заняты сейчас поиском и анализом проектов, которые можно было бы реализовать.

В то же время он предложил свою схему, по которой заводы отрасли могли бы успешно осваивать выпуск гражданской продукции. «Есть естественные монополии — нефтяная, газовая, атомная промышленность, — они закупают что-то за рубежом. Дайте нам перечень всей этой номенклатуры, чертежи изделий, дайте нам потолочные цены и уберите посредников, чтобы мы напрямую могли общаться с заказчиком», — предложил гендиректор КТРВ.

По его словам, посредники «съедают половину рентабельности». ​«Мы что, с РЖД не сможем напрямую общаться, как общаемся с Минобороны? Вот тогда мы посмотрим и скажем, что на наших станках точно сможем сделать, и сделаем», — заверил он.