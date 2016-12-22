ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,67 65,02 EUR Нал. 75,67 74,13 USD Бирж. 65,85 +0,13 EUR Бирж. 74,89 -0,06 USD ЦБ. 65,81 +0,18 EUR ЦБ. 75,04 +0,37 EUR/USD 1,14 -0,00 BTC/USD Бирж. 6378,10 -116,70 IMOEX 2317,06 +1,04% RTSI 1112,61 +1,30% Brent 77,59 +0,27% DJIA 24444,28 -0,98% Nasdaq 7055,17 -1,52%
Создатель ракет увидел путь к импортозамещению для естественных монополий
Лента новостей
На месте падения самолета в Индонезии нашли останки 10 погибших 08:19, Общество Создатель ракет увидел путь к импортозамещению для естественных монополий 08:04, Бизнес Трамп пообещал дать письменные ответы по «российскому делу» 07:38, Политика Игра: спасите свой бизнес от санкций и недобросовестных контрагентов 07:20, РБК и Thomson Reuters На предприятии заявили об отсутствии повреждений у «Адмирала Кузнецова» 06:45, Общество Производитель гиперзвуковых ракет рассказал о попытках оптимизации 06:22, Общество В Южной Корее назвали сроки запуска первого поезда из Владивостока в Сеул 06:07, Общество NBC рассказал о списке целей отправителя посылок с бомбами в США 05:36, Политика Врачи рассказали о состоянии пострадавших при ЧП на плавдоке в Мурманске 05:03, Общество На предприятии назвали причину затопления плавдока «Адмирала Кузнецова» 04:53, Общество Трамп ответил на слова Клинтон о выдвижении в президенты США в 2020 году 04:36, Политика Экс-глава НТВ рассказал о привлечении $400 млн на IPO продавца марихуаны 04:23, Бизнес В МИД Украины назвали последствия разрыва соглашения об Азовском море 04:16, Политика Звезда рынка видеоигр рассказал, где берет идеи для новых бизнесов 04:00, РБК и Canon В ФССП рассказали о планах оповещать россиян о задолженности через СМС 03:46, Общество Группа «ГАЗ» начала сборку автомобилей на Кубе 03:06, Бизнес В Мурманске затонул плавучий док «Адмирала Кузнецова» 03:02, Общество Эквадор назвал условия для продолжения пребывания Ассанжа в посольстве 02:30, Политика Клинтон допустила свое участие в следущих президентских выборах в США 02:07, Политика Инициаторы пенсионного референдума пожаловались на ЦИК в Верховный суд 02:03, Политика Козак предложил рассчитывать налоговую нагрузку в зависимости от отрасли 00:52, Экономика США направят 5,2 тыс. военных на границу с Мексикой 00:24, Политика Мадридский «Реал» уволил Лопетеги с поста главного тренера 00:22, Спорт Минэкономразвития предложило не считать заборы и сараи недвижимостью 00:16, Общество МИД заявил о недоумении из-за отказа ГА ООН рассмотреть резолюцию по РСМД 00:04, Политика В Венеции из-за шторма оказалось затоплено более 70% территории города 00:03, Общество Битва дизайнеров: как по-разному можно оформить один и тот же лофт 00:00, РБК и Whirpool В Новом Орлеане застрелили рэпера Young Greatness 29 окт, 23:52, Общество
Создатель ракет увидел путь к импортозамещению для естественных монополий
Бизнес, 08:04
0
Создатель ракет увидел путь к импортозамещению для естественных монополий
Предприятия ВПК могут успешно выпускать гражданскую продукцию, если убрать посредников, предоставить перечень изделий и их чертежи, а также гарантировать «потолочные цены», заявил глава КТРВ Борис Обносов
Борис Обносов (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Условия для выпуска гражданской продукции для предприятиями ВПК сейчас хуже, чем в начале 1990-х годов, заявил в интервью газете «Коммерсантъ» гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов.

По его словам, тогда на рынке имелись естественные ниши для продукции предприятий ВПК (отечественные холодильники, телевизоры, автомобили), а сейчас они заняты импортной продукцией. ​«Сегодня на рынке бытовой техники все занято. Кроме того, наши станки и наши конструкторы «заточены» на определенную продукцию. Поэтому с бухты-барахты начать переходить на гражданскую продукцию, да простят меня большие руководители, невозможно. Мы, по крайней мере, должны быть уверены, что если мы вложим средства, освоим новую продукцию, подготовим оснастку, технологии, конструкторов, дизайнеров, то будет гарантирован рынок сбыта», — сказал собеседник издания.

Обносов подчеркнул, что предприятиям ВПК сейчас «никто не говорит», как решить эту задачу. Руководители предприятий, подчеркнул он, заняты сейчас поиском и анализом проектов, которые можно было бы реализовать.

В то же время он предложил свою схему, по которой заводы отрасли могли бы успешно осваивать выпуск гражданской продукции. «Есть естественные монополии — нефтяная, газовая, атомная промышленность, — они закупают что-то за рубежом. Дайте нам перечень всей этой номенклатуры, чертежи изделий, дайте нам потолочные цены и уберите посредников, чтобы мы напрямую могли общаться с заказчиком», — предложил гендиректор КТРВ.

По его словам, посредники «съедают половину рентабельности». ​«Мы что, с РЖД не сможем напрямую общаться, как общаемся с Минобороны? Вот тогда мы посмотрим и скажем, что на наших станках точно сможем сделать, и сделаем», — заверил он.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: ракеты , Промышленность , ВПК
Главное
На предприятии назвали причину затопления плавдока «Адмирала Кузнецова» Общество
Материалы по теме
Производитель гиперзвуковых ракет рассказал о попытках оптимизации Общество
Разработчика ракеты «Булава» возглавил бывший замглавы «Роскосмоса» Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter