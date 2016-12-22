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«Новая газета» связала дочь главы ракетной корпорации с ее госзакупками
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«Новая газета» связала дочь главы ракетной корпорации с ее госзакупками
Общество, 17:40
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«Новая газета» связала дочь главы ракетной корпорации с ее госзакупками
Все госзакупки производителя гиперзвуковых ракет идут через компанию, которая на 20% принадлежит свадебному визажисту Ольге Зориковой. Как выяснила «Новая газета», это дочь главы корпорации «Тактическое ракетное вооружение»
Ольга Зорикова (Фото: demedyukk / Instagram)

Все закупки одного из крупнейших российских производителей оружия, создателя гиперзвуковых ракет — корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) — проходят через частную фирму, связанную с 29-летней Ольгой Зориковой — дочерью главы КТРВ Бориса Обносова, выяснила «Новая газета». По данным издания, она является свадебным визажистом, который занимается макияжем и прическами для невест.

КТРВ, как напоминает издание, на 100% принадлежит Федеральному агентству по управлению государственным имуществом. Приказ, согласно которому все закупки корпорации и входящих в нее предприятий должны проводиться через так называемую уполномоченную организацию, Обносов, по информации газеты, подписал в 2012 году. Право проводить все закупочные процедуры в интересах компании и получать процент от заключенных госконтрактов тогда, как указывает «Новая газета», получил торговый дом «Звезда-Стрела» из подмосковного Королева.

В прошлом году эта фирма была переименована в «ТРВ-Инжиниринг», ее 100%, как указывает издание, контролирует компания под названием «Звезда-Стрела» из Таганрога. 49% этого предприятия, по данным газеты, принадлежит самой КТРВ, а еще 40% — таганрогской компании «Теплосервис». Половиной «Теплосервиса», как указывает «Новая газета», владеет 29-летняя Ольга Зорикова из Москвы. Если раскрыть все промежуточные звенья, ей, как отмечает издание, принадлежит 20% в «ТРВ-Инжиниринг». В 2012 году, когда Обносов предоставил связанной с ней компании право проводить все конкурсы для КТРВ, Зориковой было 23 года.

Как выяснила «Новая газета», девушка закончила Финансовый университет при правительстве России, однако впоследствии занималась макияжем для невест и прическами на свадьбах. В частности, ее имя, как обращает внимание издание, в этом качестве неоднократно появлялось в специализированном журнале Wedding Vibes.

С 2012 года, когда компания, связанная с дочерью Обносова, получила право организовывать все конкурсы для КТРВ, выручка «ТРВ-Инжиниринг», как отмечает «Новая газета», превысила 12 млрд руб. Однако эта сумма, по информации издания, сложилась не только от комиссии за организацию закупок. «ТРВ-Инжиниринг», как уточняет издание, сама напрямую поставляет товары и услуги КТРВ и входящим в нее предприятиям. Так, за последние пять лет эта организация, как подсчитала «Новая газета», заключила с ракетной корпорацией и входящими в нее предприятиями госконтракты на сумму около 6 млрд руб.

Например, в 2010 году, как напоминает издание, королевский торговый дом «Звезда-Стрела» поставил входящему в КТРВ Азовскому оптико-механическому заводу электродвигатели, необходимые для производства головок самонаведения в ракетах и авиабомбах. Спустя два года межрегиональное управление Рособоронзаказа по Южному федеральному округу выяснило, что более половины этих электродвигателей были контрафактными. Комплектующие впоследствии были изъяты управлением ФСБ по Москве и Московской области.

В 2016 году по этому делу был осужден заместитель генерального директора королевской «Звезды» Анатолий Симон. Он, как пришли к выводу в Азовском суде, «заведомо зная, что поставляемые комплектующие являются некачественными, подделал паспорта качества, после чего комплектующие вместе с поддельными паспортами были поставлены Азовскому оптико-механическому заводу».

Все фигуранты расследования, как отмечает «Новая газета», не ответили на запросы издания.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: КТРВ , Борис Обносов
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