В ФСБ заявили о мерах по предотвращению терактов с беспилотниками на ЧМ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России во время чемпионата мира по футболу приняла меры для предотвращения терактов с использованием беспилотников. Об этом сообщил директор ФСБ Александр Бортников, передает ТАСС.

«Органы ФСБ приняли все необходимые меры для выявления и пресечения попыток использования БПЛА террористами, прежде всего в ходе проводившегося в России чемпионата мира по футболу», — сказал он.

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев рассказал, что перед ЧМ министерство пресекло деятельность семи националистических «околофутбольных» группировок. По его словам, они планировали серию нападений на граждан Великобритании, Польши, Аргентины и Сенегала. В настоящее время против них завели дела об экстремизме.

Чемпионат мира по футболу прошел в городах России с 14 июня по 15 июля. Победу в нем одержала сборная Франции.

Сборная России после ЧМ поднялась на 24 строчки в рейтинге ФИФА. Также чемпионат принес в российской экономике 952 млрд руб. При этом более 3 тыс. иностранных болельщиков не пустили в Россию, так как они были уличены в совершении правонарушений.