Колокольцев назвал число не допущенных в Россию на ЧМ болельщиков

Во время чемпионата мира по футболу правоохранители запретили въезд более трех тысяч иностранных болельщиков, которые были замечены в правонарушениях. Об этом заявил глава МВД Владимир Колокольцев на совещании у президента, сообщается на сайте Кремля.

«На время проведения спортивных соревнований был запрещен въезд более чем трем тысячам граждан иностранных государств», — сказал министр, отметив, что они ранее были замечены в правонарушениях на спортивных объектах.

По словам Колокольцева, их недопуск положительно сказался на безопасном проведении чемпионата. Серьезных правонарушений в ходе проведения турнира допущено не было, добавил он.

Ранее источник в ГУ МВД Москвы рассказал РБК, что в ходе финала чемпионата мира по футболу, который прошел в «Лужниках», полиция задержала 33 болельщика. Большинство из них — 19 человек — задержали за проникновение на охраняемый объект. Во время финального матча также были задержаны участники группы Pussy Riot, которые выбежали на поле в полицейской форме. 17 июля активисты группы Ольга Пахтусова, Ольга Карачева, Петр Верзилов и Вероника Никульшина были арестованы на 15 суток.