ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,55 65,63 EUR Нал. 76,28 75,26 USD Бирж. 65,97 -0,14 EUR Бирж. 75,77 +0,27 USD ЦБ. 66,09 +0,10 EUR ЦБ. 75,68 +0,37 EUR/USD 1,15 +0,01 BTC/USD Бирж. 6575,80 +89,90 IMOEX 2433,57 +0,88% RTSI 1162,22 +0,96% Brent 72,86 +1,29% DJIA 25635,01 +0,68% Nasdaq 7375,96 +0,67%
МВД рассказало о подготовке националистами атак на иностранцев на ЧМ
Лента новостей
Кремль не увидел «радужных перспектив» в отношениях с США после выборов 13:27, Политика «Защитник Москвы» потерял место в конгрессе США 13:19, Политика Private banking: как управляют капиталом состоятельных людей 13:13, РБК и FW Raiffeisen Кремль призвал сохранять трезвость после статьи «Новой газеты» 13:13, Политика Незнакомый сценарий: подорожает ли биткоин в конце года 13:07, Крипто Минстрой сообщил о нехватке в регионах топлива на зиму 13:06, Экономика Глава Минприроды пригрозил остановить экспорт леса в Китай 12:58, Общество КамАЗ поставит в Москву почти 600 автобусов к 2021 году 12:54, Бизнес Гепатит в России – почему это касается каждого и как себя обезопасить 12:52, РБК и Philips Кремль прокомментировал задержание Рыболовлева в Монако 12:49, Общество Как прошли крупнейшие учения НАТО в Норвегии 12:48, Фотогалерея  7 онлайн-сервисов, которые сделают вас умнее 12:48, Pink Песков заявил «форум рубит свои основы» после отказа Давоса в приглашении 12:42, Политика СК решил проверить департамент автора слов о детях и государстве 12:33, Общество В ФСБ заявили о мерах по предотвращению терактов с беспилотниками на ЧМ 12:31, Общество 6 правил путешествия с друзьями 12:30, РБК и Билайн Порошенко подписал закон о передаче Андреевской церкви Константинополю 12:27, Общество Россия и Китай обсудили поставки сои из-за торговых войн с США 12:11, Экономика Enel: как преобразился бизнес крупнейшей энергетической компании 12:07, РБК и Schneider Electric Прачечные и магазины: необычные избирательные участки в США 12:07, Фотогалерея  Креативный класс. Toyota C-HR против Mitsubishi Eclipse Cross 12:04, Авто Что будет с XRP: Swift опровергла слухи о сотрудничестве с Ripple 12:02, Крипто В Барселоне эвакуировали два поезда из-за подозрительного предмета 12:00, Общество С чем его едят: как запустить ресторанный проект с экзотической кухней 12:00, Потребрынок  Российская молодежка одержала первую победу над канадцами в Суперсерии 11:57, Спорт 15 часов на одном заряде: ноутбук для долгих поездок 11:53, РБК и Lenovo
МВД рассказало о подготовке националистами атак на иностранцев на ЧМ
ЧМ-2018, 11:33
0
МВД рассказало о подготовке националистами атак на иностранцев на ЧМ
Перед ЧМ-2018 российскому МВД удалось предотвратить нападения на иностранных болельщиков, которые готовили «околофутбольные» националистические группировки. Атаки планировались на фанатов из Сенегала, Аргентины и других стран
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Перед чемпионатом мира по футболу, который состоялся в Москве летом 2018 года, Министерство внутренних дел России пресекло деятельность ряда группировок, которые планировали атаки на иностранных болельщиков, сообщает «Интерфакс».

Об этом рассказал глава российского МВД Владимир Колокольцев на XVII совещании глав спецслужб и правоохранительных органов иностранных государств-партнеров ФСБ России.

«В период подготовки чемпионата пресечена деятельность семи националистических «околофутбольных» группировок», — сообщил глава МВД России. Предотвращение запланированных атак стало возможным «благодаря оперативному обмену информацией», добавил он.

По словам Колокольцева, участники этих групп планировали серию нападений на граждан Сенегала, Аргентины, Великобритании и Польши, сейчас против членов этих националистических группировок открыты уголовные дела об экстремизме.

Ранее Колокольцев рассказывал, что правоохранительные органы не пустили в Россию 3 тыс. иностранных болельщиков, которые были замечены в правонарушениях. По его словам, эта мера положительно сказалась на безопасности спортивных мероприятий ЧМ.

Чемпионат мира по футболу прошел в России с 14 июня по 15 июля. Турнир принимали 11 городов: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Сочи, Саранск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Волгоград, Казань, Самара, Ростов-на-Дону. Победителем стала сборная Франции.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Владимир Колокольцев , Чемпионат мира по футболу - 2018 , группировка
Главное
Глава Минприроды пригрозил остановить экспорт леса в Китай Общество
Материалы по теме
СМИ узнали о сговоре Саркози и Катара о ЧМ-2022 Политика
Полиция Тулы нашла потерявшегося во время ЧМ-2018 фаната из Конго Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter