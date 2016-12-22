МВД рассказало о подготовке националистами атак на иностранцев на ЧМ

Перед чемпионатом мира по футболу, который состоялся в Москве летом 2018 года, Министерство внутренних дел России пресекло деятельность ряда группировок, которые планировали атаки на иностранных болельщиков, сообщает «Интерфакс».
Об этом рассказал глава российского МВД Владимир Колокольцев на XVII совещании глав спецслужб и правоохранительных органов иностранных государств-партнеров ФСБ России.
«В период подготовки чемпионата пресечена деятельность семи националистических «околофутбольных» группировок», — сообщил глава МВД России. Предотвращение запланированных атак стало возможным «благодаря оперативному обмену информацией», добавил он.
По словам Колокольцева, участники этих групп планировали серию нападений на граждан Сенегала, Аргентины, Великобритании и Польши, сейчас против членов этих националистических группировок открыты уголовные дела об экстремизме.
Ранее Колокольцев рассказывал, что правоохранительные органы не пустили в Россию 3 тыс. иностранных болельщиков, которые были замечены в правонарушениях. По его словам, эта мера положительно сказалась на безопасности спортивных мероприятий ЧМ.
Чемпионат мира по футболу прошел в России с 14 июня по 15 июля. Турнир принимали 11 городов: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Сочи, Саранск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Волгоград, Казань, Самара, Ростов-на-Дону. Победителем стала сборная Франции.