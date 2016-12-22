Россия и Китай обсудили поставки сои из-за торговых войн с США

Москва и Пекин обсудили поставки сои из России в Китай в связи с американскими санкциями. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев во время брифинга в Пекине, передает корреспондент РБК.

Премьер-министр добавил, что Китай в год импортирует около 95 млн т сои, из которых 30 млн т закупает у США.

«С учетом тех торговых проблем, которые возникли между этими странами, скажем прямо, протекционистского курса, который проводят Соединенные Штаты Америки в отношении Китая и целого ряда других стран (и европейских стран, и нашей страны тоже), определенная часть этого соевого сегмента высвободилась», — сказал Медведев.

По словам премьер-министра, это поможет России выйти на китайский рынок и нарастить производство сои, в первую очередь на Дальнем Востоке.

В рамках встречи глав правительств России и Китая был подписан план развития сельского хозяйства на российском Дальнем Востоке и в Байкальском регионе. Помимо этого Минэкомомразвития России и Минкоммерции КНР заключили меморандум о сотрудничестве в области торговли услугами. В ходе встречи Россельхознадзор и Главное таможенное управление Китая также подписали протокол о взаимных поставках замороженного мяса птицы.

С начала 2018 года США несколько раз вводили торговые пошлины против Китая на сумму более $250 млрд. Китай несколько раз вводил симметричные пошлины. После очередного раунда введения ограничений против Китая американский лидер Дональд Трамп обещал, что в случае ответных мер со стороны Пекина США введут новые тарифы на весь импорт из Китая на сумму $505 млрд.

В начале ноября Bloomberg узнал, что Трамп планирует заключить с Китаем торговое соглашение и закончить спор.