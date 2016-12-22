Россия и Китай договорились о взаимных поставках мяса птицы

Россельхознадзор и Главное таможенное управление КНР подписали протоколы о взаимных поставках замороженного мяса птицы и молочной продукции. Об этом говорится в сообщении российского ведомства, поступившем в РБК.

Отмечается, что подписание документов состоялось в Пекине в рамках очередной регулярной встречи глав правительств России и Китая. Следующим шагом будет согласование списка предприятий, одобренных для экспорта молочной и птицеводческой продукции, после чего начнутся поставки.

Указывается, что торговля молочными продуктами будет включать в себя коровье, козье и овечье молоко, а также изделия из них. Птицеводческая продукция, включая пищевые субпродукты, может быть допущена к экспорту в случае полного соответствия ветеринарно-санитарным требованиям России, КНР и ЕАЭС, а также выполнения карантинных требований по птичьему гриппу.

«Мы рассчитываем, что первые поставки состоятся уже в этом году», — заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Как уточняет Россельхознадзор, работа над обеспечением допуска молочной продукции на китайский рынок началась в 2013 году, птицеводческой — в 2014 году.

Ранее газета «Ведомости» писала, что Россия и Китай подпишут договор о взаимных поставках мяса птицы и молочной продукции. Издание указывало, что Россия не поставляла мясо птицы на китайский рынок из-за вспышек птичьего гриппа с 2005 года.