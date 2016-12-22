В Раде предложили усилить санкции против Москвы из-за выборов в ДНР

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что Киев должен призвать Евросоюз и США усилить санкции против России за организацию «псевдовыборов» на территориях самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщается на сайте Рады.

По словам Геращенко, намерение провести выборы в ДНР и ЛНР осудили большинство членов Совета безопасности ООН, страны G7 и ЕС. Первый вице-спикер также предложила депутатам Рады «публично осудить сценарий Кремля провести нелегитимные выборы на оккупированном Донбассе». Геращенко подчеркнула, что выборы в ДНР и ЛНР — «де-факто выдача мандата боевикам на дестабилизацию ситуации на востоке Украины».

В ДНР и ЛНР 11 ноября состоятся выборы глав республик. Место главы ДНР стало вакантным после того, как в конце августа при взрыве в центре Донецка погиб Александр Захарченко, возглавлявший непризнанное государство с ноября 2014 года.

Президент Украины Петр Порошенко называл выборы в ДНР «фейковыми», отмечая, что конфликт на юго-востоке Украины можно разрешить только путем «честных и прозрачных демократических выборов» в соответствии с украинским законодательством. Восемь стран ЕС, в том числе Британия, Франция и Германия, призывали Россию остановить проведение выборов в ДНР. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москве «чрезвычайно важно», кто будет возглавлять ДНР и ЛНР, отметив, что влияние Кремля «не безгранично».