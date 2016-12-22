В генконсульстве России ответили на сообщения о задержании Рыболовлева

Генконсульство России в Марселе не получало информации о задержании бизнесмена Дмитрия Рыболовлева, сообщил РБК представитель дипломатического учреждения. «Не получали такой информации», — сказали в генконсульстве.
Ранее газета Le Monde сообщила о задержании Рыболовлева по запросу прокуратуры Монако, в апартаментах бизнесмена в жилом комплексе в Монте-Карло прошли обыски. По данным издания, против предпринимателя открыто расследование по фактам «коррупции и торговли влиянием».
По словам источника РБК, Рыболовлева днем 6 ноября вызвали на допрос в прокуратуру Монако по просьбе судебного следователя, с тех пор миллиардер не покидал отделения. Адвокаты Рыболовлева Эрве Темим и Тома Джаккарди в беседе с РБК выразили сожаление из-за того, что была нарушена тайна следствия после появления информации о задержании Рыболовлева в СМИ.
Дмитрий Рыболовлев занимает 18 место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России, Forbes оценивает его состояние в $6,8 млрд.