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Депутаты в Тернополе запретили использование русского языка
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Депутаты в Тернополе запретили использование русского языка
Украинский кризис, 21:19
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Депутаты в Тернополе запретили использование русского языка

Депутаты Тернопольской областной рады установили мораторий на публичное использование русского языка. Об этом сообщается на сайте областного совета.

В заявлении говорится, что совет установил запрет на использование «русскоязычного культурного продукта» в любых формах на территории области.

Опрос выявил отношение украинцев к русскому языку
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Кроме того, тернопольские депутаты приняли решение объявить 2019-й годом ОУН (запрещенная Верховным судом России Организации украинских националистов).

В сентябре Львовская областная рада ввела мораторий на публичное использование «российского культурного продукта». Спустя месяц такое же решение приняли депутаты Житомирской области.

11 августа 2015 года Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала перечень из 38 изданных в России на русском языке литературных произведений, запрещенных к ввозу на территорию Украины. Среди запрещенных был сборник статей журналистки «Русского репортера» Марины Ахметовой «Уроки украинского. От Майдана до Востока» и отчет российской правозащитной организации «Группа информации по преступлениям против личности» о нарушениях прав человека на территории Украины.

Во Львовской области запретили публично исполнять песни на русском языке
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Весной 2016 года президент Украины Петр Порошенко ввел запрет на показ российских фильмов, вышедших с 1 января 2014 года. В ноябре того же года Украина заявила о прекращении сотрудничества с Россией в сфере телевидения и радиовещания, а также в сфере информации.

В марте 2017 года СБУ сообщила, что на территории страны прекращена трансляция запрещенных 76 российских каналов. Согласно обновленному законодательству, с ноября 2017 года при вещании доля программ на украинском языке должна составлять 55% и более.

Теги: русский язык , Тернополь , Украина , запрет
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