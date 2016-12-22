В Житомирской области запретили использование русского языка

Большинство депутатов Житомирского облсовета ввели мораторий на публичное использование «русскоязычного культурного продукта» — так называют произведения на русском языке, а также российских авторов. Об этом сообщается на сайте облсовета.

Как пишет УНИАН, предложение о введении моратория внесли депутаты от партии «Свобода». «Речь идет о запрете трансляции на территории области российских фильмов, выступлений российских актеров, поскольку у нас должен быть украинский продукт», — приводит УНИАН слова депутатов облсовета.

В сентябре 2018 года аналогичное решение было принято в Львовском облсовете. В 2016 году львовские законодатели запретили певцам и эстрадным исполнителям, которые когда-либо гастролировали в России, выступать на территории области.

В октябре Верховная рада Украины поддержала законопроект о признании украинского языка единственным государственным.