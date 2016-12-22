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Опрос выявил отношение украинцев к русскому языку
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Опрос выявил отношение украинцев к русскому языку
Политика, 08:18
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Опрос выявил отношение украинцев к русскому языку

Только четверо из десяти жителей Украины хотели бы смотреть телевидение на украинском языке — остальные отдали предпочтение русскому. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провел телеканал NewsOne.

В рамках программы «Большой вторник» зрителям был задан вопрос: «На каком языке вы бы хотели смотреть эфиры на телевидении?». Всего в опросе приняло участие 30 250 человек, 40% из них выбрали украинский язык, в то время как за русский и другие языки проголосовали 60% зрителей.

В марте 2014 года Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания потребовал от провайдеров прекратить трансляцию российских телеканалов, в том числе «Вести», «Россия 24», ОРТ («Первый канал всемирная сеть»), «РТР Планета» и «НТВ-Мир».

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Весной 2016 года президент Украины Петр Порошенко ввел запрет на показ российских фильмов, вышедших с 1 января 2014 года. В ноябре того же года Украина заявила о прекращении сотрудничества с Россией в сфере телевидения и радиовещания, а также в сфере информации.

В марте 2017 года Служба безопасности Украины сообщила, что на территории страны прекращена трансляция запрещенных Нацсоветом 76 российских каналов. Согласно обновленному законодательству, с ноября 2017 года доля программ на украинском языке должна составлять 55% и более.



 

Теги: Опрос , Украина , русский язык
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