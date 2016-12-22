Подмосковный Минсельхоз предложил штрафовать за борщевик до 1 млн руб.

В Подмосковье штраф, который должны будут заплатить собственники поросшего борщевиком земельного участка, достигнет 1 млн руб., сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Как отметил министр сельского хозяйства области Андрей Разин, соответствующий законопроект уже подготовлен. После согласований его планируют принять до конца 2018 года.

Согласно законопроекту, штраф в размере от 150 тыс.руб. до 1 млн руб. будет налагаться на юридических лиц, для должностных — от 20 тыс. до 50 тыс. руб, а для физических в пределах 3–5 тыс. руб.

Отмечается, что на борьбу с борщевиком в бюджете Московской области на 2018 год предусмотрено 300 млн руб.

В сентябре 2017 года губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предложил заложить в бюджет региона на 2018 год средства на борьбу с опасным растением. При этом Разин сообщал, что площадь произрастания сорняка составляет более 17 тыс. га, в том числе 9,5 тыс. га сельскохозяйственных земель.

В марте 2018 года власти Московской области выразили намерение очистить от борщевика территории, находящиеся около маршрутов следования команд чемпионата мира по футболу. При попадании сока борщевика Сосновского на кожу человека и животных под воздействием солнечного света (ультрафиолета) может усилиться пигментация кожи, а также возникнуть дерматиты и ожоги.