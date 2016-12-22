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Мособлдума приняла закон о штрафах за нежелание бороться с борщевиком
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Мособлдума приняла закон о штрафах за нежелание бороться с борщевиком
Общество, 15:10
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Мособлдума приняла закон о штрафах за нежелание бороться с борщевиком

Мособлдума приняла законопроект об обязательной борьбе с борщевиком в Подмосковье. Для собственников земельных участков, не проводящих необходимых работ, штраф будет достигать миллиона рублей, сообщается на сайте облдумы.

Изменения внесли в два областных закона: «О благоустройстве в Московской области» и Кодекс Московской области об административных правонарушениях.

Для юридических лиц штраф составит от 150 тыс. до 1 млн руб., для физических лиц — от 2 тыс. до 5 тыс. руб., для должностных — от 20 тыс. до 50 тыс. руб. Полномочия по рассмотрению административных дел предложено возложить на административные комиссии муниципальных образований Московской области.

По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, общая площадь земель, пораженных борщевиком в регионе, превышает 32 тыс. га.

В Подмосковье решили штрафовать за выросший борщевик на 1 млн руб.
Общество

Законопроект был разработан в июле. На борьбу с борщевиком в Московской области в 2018 году было выделено 300 млн руб.

Борщевик Сосновского — крупное травянистое растение, изначально произраставшее на Кавказе и в Закавказье. В конце 1940-х годов растение начали высаживать в различных регионах России, Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии в качестве источника сырья для производства силоса. Впоследствии выяснилось, что оно легко дичает, проникает в местные естественные экосистемы и практически полностью разрушает их.

Сок растения при попадании на кожу и ее последующем облучении солнечным светом вызывает ожог, а при попадании в глаза может привести к слепоте. С декабря 2015 года борщевик Сосновского признан опасным сорным растением.

Теги: Мособлдума , Штрафы , борщевик
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