Эрдоган назвал санкции США против Ирана нарушающими баланс в мире

Турция не будет отказываться от покупки у Ирана углеводородов вопреки наложенным США санкциям, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает газета Milliyet.

Он отметил, что американские санкции в отношении Ирана «нарушают баланс в мире», противоречат международному праву и дипломатии. «Мы не будем соблюдать эти санкции. Я не нахожу их правильными», — сказал Эрдоган.

«Мы не хотим жить в империалистическом мире», — добавил он.

Отказ выполнять санкции Эрдоган мотивировал тем, что Турция закупает у Ирана 10 млрд кубометров газа и он «не намерен заморозить» своих сограждан зимой.

На вопрос о том, ограничит ли Анкара покупку нефти у Тегерана после того, как закончится данная США шестимесячная отсрочка, президент ответил отрицательно.

5 ноября США ввели «самые жесткие» за всю историю санкции против Ирана. Под ограничительные меры попали более 700 физических лиц, компаний, самолетов и судов. Санкции нацелены на важнейшие секторы экономики Ирана, такие как энергетика, судоходство и судостроение, а также финансовый сектор.



Вашингтон временно разрешил покупать иранскую нефть восьми странам. Кроме Турции в этот список вошли Китай, Индия, Греция, Италия, Тайвань, Япония и Южная Корея.