Reuters узнал условия временного вывода Китая из-под антииранских санкций

США разрешили Китаю покупать 360 млн барр. нефти у Ирана на протяжении 180 дней. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Один из собеседников рассказал агентству, что условия вывода Китаи из-под антииранских санкций включают в себя требование раскрытия контрагентов и методов расчетов.

Накануне вступили в силу американские санкции против Ирана, ограничения затронули более 700 физических лиц, компаний, самолетов и судов. Минфин США назвал новые санкции «самыми жесткими». Постпред Ирана в ООН Голамали Хошру призвал организацию отреагировать на «безответственное поведение» США.

Однако США временно разрешили Китаю, Индии, Греции, Италии, Турции, Тайваню, Японии и Южной Корее покупать иранскую нефть. По данным Financial Times, странам позволили импортировать ограниченное количество нефти в течение шести месяцев.

Представитель китайского Министерства иностранных дел призывал уважать право Китая торговать с Ираном, а также выразил сожаление, что Соединенные Штаты возобновили антииранские санкции.