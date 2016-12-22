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Иран призвал ООН отреагировать на «безответственное поведение» США
Политика, 00:12
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Иран призвал ООН отреагировать на «безответственное поведение» США

Постпред Ирана в ООН Голамали Хошру призвал международное сообщества ответить на введенные США против Тегерана санкции, говорится в его письме к генсеку ООН Антониу Гуттерешу, передает Reuters.

«Безответственное поведение США требует коллективного ответа от международного сообщества с целью поддержать верховенство закона, предотвратить подрыв дипломатии и защитить многосторонность», — написал постпред Ирана.

Банк в России попал под антииранские санкции США
Бизнес

5 ноября вступил в силу второй пакет санкций США против Ирана. Новые ограничения касаются нефтяного, финансового и транспортного секторов. Под санкциями оказались свыше 700 физических и юридических лиц.

Запрет на импорт иранской нефти не коснулся восьми государств — Турции, Китая, Южной Кореи, Индии, Греции, Италии, Японии и Тайваня. В течении шести месяцев эти страны смогут получать нефть из Ирана, но объемы поставок будут ограничены.

Теги: Иран , санкции США
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