Иран призвал ООН отреагировать на «безответственное поведение» США

Постпред Ирана в ООН Голамали Хошру призвал международное сообщества ответить на введенные США против Тегерана санкции, говорится в его письме к генсеку ООН Антониу Гуттерешу, передает Reuters.
«Безответственное поведение США требует коллективного ответа от международного сообщества с целью поддержать верховенство закона, предотвратить подрыв дипломатии и защитить многосторонность», — написал постпред Ирана.
5 ноября вступил в силу второй пакет санкций США против Ирана. Новые ограничения касаются нефтяного, финансового и транспортного секторов. Под санкциями оказались свыше 700 физических и юридических лиц.
Запрет на импорт иранской нефти не коснулся восьми государств — Турции, Китая, Южной Кореи, Индии, Греции, Италии, Японии и Тайваня. В течении шести месяцев эти страны смогут получать нефть из Ирана, но объемы поставок будут ограничены.