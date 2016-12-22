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Производитель оборудования для майнинга биткоинов Bitfury привлек $80 млн
Технологии и медиа, 12:30
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Производитель оборудования для майнинга биткоинов Bitfury привлек $80 млн

Международная компания Bitfury Group, производящая аппаратное и программное обеспечение для майнинга (добычи) криптовалюты биткоин, привлекла $80 млн инвестиций в закрытом раунде. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении компании.

Лид-инвестором стал европейский венчурный фонд Korelya Capital. Также в раунде приняли участие южнокорейский интернет-гигант Naver Group, азиатские фонды Macquarie Capital и Dentsu Inc., европейская инвестиционная компания Armat Group, руководители фондов Jabre и Lian Group, страховая группа MACSF и криптовалютный коммерческий банк Galaxy Digital Майка Новограца. Участник предыдущих раундов, восточноевропейский фонд прямых инвестиций iTech Capital снова вложился в Bitfury.

Инвестиции пойдут на усиление топ-менеджмента компании, финансирование стратегических проектов и укрепление позиций на рынке, отмечается в сообщении компании. Как пояснил РБК представитель Bitfury, компания планирует направить часть привлеченных средств в том числе на расширение штата своего московского офиса. Bitfury открыла офис в марте этого года. В августе компания арендовала офис в небоскребе «Меркурий Тауэр» в деловом центре «Москва-Сити», сообщало «РИА Новости». На данный момент у компании более 50 сотрудников работают в Москве.

В конце октября Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщил, что Bitfury рассматривает возможность проведения IPO на биржах Амстердама, Лондона и Гонконга в начале 2019 года. Компания предварительно рассчитывает на капитализацию в размере от $3 млрд до $5 млрд. Официальные представители Bitfury не комментировали эту информацию.

Теги: криптовалюта , майнинг , BitFury , биткоин
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