Глава QIWI рассказал о тайно намайнившем биткоинов на $5 млн сотруднике

Генеральный директор QIWI рассказал, что один из его сотрудников в 2011 году намайнил на оборудовании компании биткоины на $5 млн, действуя по ночам

Фото: Олег Яковлев / РБК

Сооснователь и генеральный директор QIWI Сергей Солонин, выступая на лекции в Московской школе коммуникаций MACS, заявил, что интерес к биткоинам у него возник после истории с техническим директором компании, который тайно майнил криптовалюту при помощи терминалов, сообщает издание Rusbase.

О майнинге Солонин узнал от начальника службы безопасности, который заявил, что терминалы самообслуживания QIWI в ночное время испытывали серьезную нагрузку. По словам бизнесмена, проверка показала, что криптовалютой занимался его технический директор. «Он за три месяца намайнил 500 тыс. биткоинов, и это стоило $5 млн. А сейчас это миллиарды», — заявил Солонин.

По словам бизнесмена, он попросил технического директора вернуть полученные при помощи ресурсов компании биткоины и объяснить суть процесса. Однако тот не стал ничего возвращать и уволился.

Как объяснил Солонин, прямого убытка QIWI​ техдиректор не нанес, если не считать арендодателей, «которые где-то там платят за электричество».

Солонин не назвал имени технического директора. По его словам, позже он попытался майнить на оборудовании, но компьютеры на тот момент уже не справлялись.

В 2011 году биткоин стоил от $10 до $30. Позже курс криптовалюты значительно вырос. По состоянию на 25 июля 500 тыс. биткоинов стоят 256,7 млрд руб. ($4 млрд).

Поскольку эмиссия биткоина ограничена 21 млн единиц, из слов Солонина следует, что его технический директор уже в 2011 году (когда криптовалюты было выпущено значительно меньше) владел 2,4% всего потенциального рынка, указывает газета «Ведомости». Для сравнения: состояние основателя биткоина Сатоши Накамото, по различным данным, оценивается примерно в 1 млн биткоинов.