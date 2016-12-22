Биткоины для ДНР: ополченец Морячок покупает скандальную криптобиржу

Российскую биржу криптовалют Wex с суточным оборотом $20 млн — правопреемника закрытой ФБР биржи BTC-e — покупает близкий к экс-премьеру ДНР бывший ополченец с позывным Морячок. За сделкой может стоять Константин Малофеев

Константин Малофеев (Фото: Петр Антонов для РБК)

Помпезное кафе Russe в отеле Ritz-Carlton в 300 м от Кремля. Напротив корреспондента журнала РБК сидит мужчина в простом пиджаке и футболке. Четыре года назад он, более известный тогда как ополченец с позывным Морячок, участвовал в процессе передачи малайзийским властям бортовых самописцев сбитого в небе над Донбассом Boeing-777-200: не снимая висевшего за спиной автомата, Морячок молча доставал их из обычного белого мешка для сахара, пока мировые СМИ снимали выступление тогдашнего премьер-министра ДНР Александра Бородая.

Во время разговора Морячок, которого зовут Дмитрий Хавченко, постоянно прячет правую руку за спинкой стула: на войне на востоке Украины он потерял два пальца. Теперь он начинающий криптобизнесмен: Хавченко рассказывает о планах купить биржу Wex, правопреемника криптовалютной площадки BTC-e, лопнувшей после ареста в Греции по запросу Минюста США россиянина Александра Винника.

Биржа BTC-e работала с 2011-го по июль 2017-го и была крупнейшей русскоязычной площадкой по покупке и продаже криптовалют. Ее создатели умело прятались за никами dev и support, последнего звали Алексей, писал ранее журнал РБК. История биржи, ежедневный оборот которой на пике достигал $66 млн, закончилась катастрофой. 25 июля 2017 года греческая полиция, выполняя запрос Минюста США, задержала на пляже на полуострове Халкидики россиянина Александра Винника, которого американские власти называют одним из руководителей BTC-e.

Одновременно сотрудники ФБР посетили дата-центр в штате Нью-Джерси и арестовали серверы биржи, полностью парализовав ее работу. В США Виннику грозит до 55 лет тюрьмы по обвинению в отмывании от $4 млрд до $9 млрд.

В середине сентября заработала новая биржа Wex.nz, которая напоминала BTC-e по дизайну и функционалу и взяла на себя обязательства перед клиентами лопнувшей площадки. Официальным оператором биржи указана сингапурская компания World Exchange Services. Ее единственным учредителем числится 31-летний уроженец Минска Дмитрий Васильев, на него же был изначально записан домен Wex.nz, следует из сингапурского реестра и данных сервиса WhoIs. Васильев учился и жил в Санкт-Петербурге, но в 2012 году уехал в Китай, где увлекся криптовалютами. В последние месяцы работы BTC-e он был одним из крупнейших клиентов площадки, торгуя в интересах китайских партнеров: через него проходили до трети всех суточных объемов, рассказали журналу РБК два близких знакомых Васильева.

После краха BTC-e Васильев связался с одним из ее основателей, таинственным программистом по имени Алексей, известным клиентам под ником support. «Он ему написал и предложил свои услуги по перезапуску биржи», — рассказывает один из знакомых Васильева. Ответным условием было решение проблем с клиентами BTC-e и помощь в вызволении Винника, добавляет другой.

BTC-e заработала вновь под новым именем, сумев быстро вернуть себе часть пользователей. Клиентам были возвращены криптовалютные активы на сумму, эквивалентную $500 млн, информация о которых осталась на резервных серверах, писал журнал РБК в декабре 2017-го. Фиатные балансы, то есть традиционные деньги, использовавшиеся для покупки биткоинов, «эфира» и т.д., были переведены в Wex-токены (эквивалент $200–400 млн). Их руководство биржи обещало выкупить в течение года за счет прибыли от работы площадки. К концу 2017 года ежедневный оборот торгов на Wex составлял около $80 млн, она замыкала второй десяток крупнейших криптобирж мира (данные Coinmarketcap).

Параллельно с запуском биржи Васильев исполнил второе условие основателя биржи и вышел на контакт с Тимофеем Мусатовым, адвокатом Винника. В итоге защита россиянина привлекла Васильева в качестве эксперта для выступления в суде в Салониках, где рассматривалось дело об экстрадиции Винника в США. По словам одного из близких знакомых Васильева, благодаря знакомству с Мусатовым он постепенно вошел в круг консервативных российских ИТ-предпринимателей, выступающих за жесткий суверенитет российского интернета. Адвокат является бизнес-партнером Натальи Касперской, он вел сделку по продаже ее доли в «Лаборатории Касперского» и помогал вызволять ее сына Ивана, похищенного в 2011 году, рассказывал предприниматель и муж Касперской Игорь Ашманов.

Васильев искал в этом кругу поддержку для своего проекта, понимая, что без влиятельных покровителей он не сможет работать в России, рассказывает человек в его окружении. «Он искал крышу для биржи», — более точно формулирует другой. В итоге он мог найти поддержку у структур владельца группы «Царьград», одного из создателей Лиги безопасного интернета Константина Малофеева, утверждают собеседники журнала РБК. Мусатов не подтвердил журналу РБК, что знакомил Васильева с Малофеевым, но добавил, что, по его данным, руководитель Wex действительно искал поддержку сильных мира сего. «Насколько я знаю, он нашел ее», — резюмировал он. Сам Васильев отказался обсуждать эту историю.

Пытаясь понять, кто сейчас стоит за биржей, корреспондент журнала РБК представился человеком, которому срочно нужно купить биткоины на четверть миллиона долларов.

Александр Бородай (Фото: Евгений Гурко / «Коммерсантъ»)

Царский криптообменник

Весной 2018 года на профильных криптофорумах появились сообщения от пользователя artemcrpt о продаже wexcode в любых объемах в Москве. Wexcode — набор символов, который позволяет приобрести криптовалюту на бирже Wex за наличные деньги. Механизм сделки следующий: один пользователь торговой площадки генерирует код, передает другому, тот вводит его в систему, и биткоины или «эфир» уходят на его кошелек. При такой системе сама передача денег происходит вне биржи, в то время как при стандартной покупке доллары, евро или рубли сначала нужно каким-то образом завести на Wex — через банк или платежную систему.

Корреспондент журнала РБК нашел профиль artemcrpt во «ВКонтакте»: под этим ником скрывался уроженец Перми Артем Карянов, проживающий сейчас в Москве. Представившись потенциальным клиентом, журналист поинтересовался, где будет происходить сделка. Карянов подтвердил, что работает от биржи Wex, и рассказал, что при больших объемах встреча назначается в торгово-деловом центре «Новинский пассаж» на Садовом кольце в Москве. Именно там, на пятом этаже, находится офис группы «Царьград» Константина Малофеева, подтвердили журналу РБК в управляющей компании «Новинского пассажа».

О самой встрече журналист РБК договаривался не с Каряновым, а с его знакомым и еще одним уроженцем Перми, венчурным инвестором и вице-президентом Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Дмитрием Суторминым. По легенде, журналист хотел купить биткоины на $240 тыс. в интересах партнеров, которые перед сделкой попросили, чтобы их представитель тщательно осмотрел место совершения купли-продажи. Для этих целей Сутормин связал корреспондента журнала РБК с молодым человеком по имени Иван.

Иван — молодой человек в кепке с широким козырьком — назначил встречу в кафе на первом этаже «Новинского пассажа», предупредив, что сначала должен будет проверить паспорт. Проверка заняла минуту: Иван через телефон отправил кому-то данные корреспондента РБК, затем сообщил вердикт — можно идти. Напоследок тщательно изучил фотографию, провел пальцем — не вклеена ли.

Иван повел корреспондента на последний, восьмой этаж бизнес-центра, в самый конец длинного коридора. В пустой комнатке — стол, два стула и внушительного размера машина для подсчета купюр. «Вы пересчитываете деньги, мы получаем код, вводим его и разбегаемся?» — уточнил корреспондент процесс покупки криптовалюты. Иван кивнул, затем предупредил: больше двух человек на сделку не пустят. Уже уходя, журналист сказал своему спутнику, что на пятом этаже «Новинского пассажа» находится офис компании «Царьград» Константина Малофеева, а по «криптотусовке» ходит слух, что она сейчас имеет какое-то отношение к Wex. «Я не буду говорить тебе ничего конкретного, но ты молодец, ты меня удивил чуть-чуть», — засмеялся Иван.

После посещения офиса корреспондент РБК вновь связался с Дмитрием Суторминым, но уже как журналист. Тот заявил, что обменивал свои «личные коды», хотя ранее утвердительно отвечал на вопрос о том, работает ли он на Wex, и обещал поднять дневные лимиты по выводу денег с биржи в случае необходимости. Почему он решил продавать свои коды в офисе в «Новинском пассаже», Сутормин рассказывать не стал. Собеседник в окружении Васильева предполагает, что к сотрудничеству с биржей Сутормина мог привлечь его бизнес-партнер и еще один уроженец Перми Евгений Жуланов. У Жуланова был совместный проект с Константином Малофеевым — провайдер мобильного контента Nikita, в 2014 году Жуланов выкупил долю партнера, писал ранее РБК. Жуланов не ответил на вопросы, отправленные ему через представителя.

Корреспондент журнала РБК несколько раз безуспешно звонил Константину Малофееву, а потом адресовал свой вопрос через WhatsApp. Предприниматель прочитал сообщение, но не ответил. А через час на городской номер редакции позвонил человек, представился Сергеем и предложил обсудить ситуацию вокруг биржи Wex с Дмитрием Хавченко, ополченцем Донбасса с позывным Морячок.

Александр Винник (Фото: Petros Giannakouris / AP)

«Морячок»-миллионер

После распада СССР 52-летний уроженец Крыма Дмитрий Хавченко жил и работал в Киеве. По его словам, в 1990-е — первой половине 2000-х он трудился в компании «Итера», которая тогда занималась поставкой российского газа на Украину: в частности, Хавченко одно время был руководителем управления долговых обязательств «Итеры». В 2007 году он возглавил киевскую фирму «Росукрстрой», «дочку» российской СУ-155, следует из данных украинского сервиса проверки контрагентов YouControl. В 2012 году в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сам Хавченко утверждает, что претензии со стороны правоохранительных органов возникли после его ссоры с «высокопоставленным партнером». На сайте МВД Украины Хавченко по-прежнему числится в розыске по делу о мошенничестве, но активного участника «русской весны» это вряд ли беспокоит.

В марте 2014 года Хавченко состоял в «крымском ополчении», в мае перешел границу и отправился воевать в Донбасс, выбрав позывной Морячок, рассказал он журналу РБК. Тогда же познакомился с Александром Бородаем, российским политтехнологом, премьер-министром ДНР с мая по август 2014 года и бывшим консультантом Константина Малофеева. «Друг» и «боевой товарищ» — так называет Хавченко Бородая, но подробностей своего пребывания в Донбассе не рассказывает. В августе 2014 года был ранен, ему ампутировали два пальца. В 2015 году Хавченко возглавил крымское отделение Союза добровольцев Донбасса, руководителем которого являлся Бородай.

Хавченко уверяет, что криптовалютами увлекся еще до войны в Донбассе. По его мнению, технология блокчейн дает возможность переводить деньги во все непризнанные республики, минуя санкционные опасности, — не только в ДНР и ЛНР, но и Приднестровье, Южную Осетию и Абхазию. В конце апреля 2018-го Хавченко заключил с Дмитрием Васильевым договор о намерениях, по которому стороны предварительно договорились о сделке по продаже биржи Wex. «Васильев был менеджером в Wex. В силу различных форс-мажорных событий, произошедших с биржей, у него появилось право продажи. Мы хотим купить», — поясняет он.

Предварительную сумму сделки Хавченко назвать отказался, собеседник в окружении Васильева говорит о нескольких миллионах долларов. Бывший ополченец уверяет, что деньги на покупку у него собственные и ни у «Царьграда», ни у какой-либо другой структуры он кредиты брать не намерен, более того — никакого отношения к «Царьграду» он не имеет. В случае завершения сделки команда биржи переедет в Крым, а управляющая компания будет перерегистрирована, например, в одной из непризнанных республик. Хавченко также намерен решить вопросы собственности с одним из основателей BTC-e — загадочным Алексеем, живущим где-то на Дальнем Востоке. «Тайных собственников больше не будет. Я решил стать криптомиллионером», — резюмирует Хавченко.

Васильев подтвердил факт проведения переговоров и сказал, что с января уже не участвует в управлении биржей, а отношения с партнерами зашли в тупик, не уточнив, о ком именно идет речь. «Планирую продать и заняться другими проектами», — заметил он. По словам собеседника в его окружении, постепенно его команда была задвинута другими людьми, связанными с новыми покровителями проекта. Крупный клиент Wex утверждает, что решал проблемы со своим аккаунтом на бирже с людьми, связанными с «Царьградом».

Хавченко подтвердил, что сейчас имеет «какое-то влияние» на текущую работу биржи, однако его недостаточно: обязательства по выкупу токенов не выполняются, с начала года объем торгов упал со $100 млн в сутки до $20 млн, причем дело не только в снижении стоимости биткоина — Wex не удержала позиции в рейтинге крупнейших площадок и из двадцатки упала в середину сотни (данные Coinmarketcap). Морячок полагает, что это связано с личностью руководителя: Васильев, по его мнению, хороший стартапер, но плохой управленец. После покупки он обещает сделать из Wex «мощный и патриотический проект».