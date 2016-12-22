Падение биткоина: стоит ли ждать нового роста стоимости цифровых денег

Стоимость биткоина опустилась до годового минимума. Однако это не значит, что у криптовалюты нет будущего

Пузырь лопнул

От криптолихорадки, которую мы наблюдали в 2017 году, не осталось и следа. Цены на все цифровые валюты, включая лидера рынка — биткоин, продолжают снижаться. Падение составляет около 70% от декабрьских максимумов. Пузырь лопнул, как и предсказывали, но это не значит, что у криптовалют нет будущего. То, что мы видим сейчас, — коррекция в рамках обычных циклов любого рынка. Учитывая низкую ликвидность и высокую спекулятивную составляющую рынка криптовалют, закономерно, что здесь эти циклы намного более драматичны. Похожую ситуацию мы уже наблюдали в конце 2013 года — тогда биткоин за пару месяцев вырос со $100 до почти $1200, а затем рухнул обратно к $150.

В истории есть немало случаев подобных падений. Самая очевидная параллель — индекс технологических компаний NASDAQ, который падал в 2000–2002 годах на 78%. Тогда множество проектов, появившихся во время бума доткомов, исчезло, но такие компании, как Apple и Amazon, стали стоить в сотни раз дороже. Индекс NASDAQ теперь торгуется в семь раз выше, а ведь мы говорим о регулируемом, ликвидном и гораздо менее волатильном рынке акций. Та же участь постигнет и криптовалютный рынок: проекты, которые появились лишь благодаря всеобщему помешательству на быстром заработке, останутся жить только на бумаге; те команды, которые будут первопроходцами в массовом внедрении блокчейна, станут новыми Apple и Amazon.

Инвестиции в массы

Еще одна особенность криптовалютного рынка — почти нулевой порог входа. На волне всеобщего ажиотажа это привело к появлению большого количества мелких «инвесторов», которые, видя постоянный рост, входили на максимумах, не понимая сути технологии и потенциального риска. Временами это даже приводило к остановке регистрации новых пользователей на криптобиржах: они не могли справиться с потоком желающих. Многие использовали кредитные карты, потеряли все вложения и остались должны банку. Оплата кредитными картами теперь под запретом, что тоже охладило спрос.

Количество поисковых запросов о биткоине и других криптовалютах рухнуло на 70–80%, а число новых кошельков растет всего на пару процентов в месяц, в конце 2017 года этот показатель составлял 8%. Популярность среди широкой публики и цена двигались синхронно. Когда поток опоздавших покупателей иссякает, мы всегда видим мощные коррекции, и это нормально. Цены возвращаются к более адекватным и равновесным значениям, и чтобы стабилизировать рынок, на него должны выйти большие и длинные деньги.

Негативный фон

Все это наложилось на новостной фон, который в этом году также не способствовал росту: взломы и хищения криптовалют с криптобирж Coincheck, Bithumb, Coinrail и других, запреты рекламы ICO от Google и Facebook и главное — ужесточение регулирования рынка и вал расследований SEC о признании токенов ценными бумагами. Власти резонно опасаются потери контроля над денежными потоками, которые могут использоваться в целях терроризма, ухода от налогов или обмана инвесторов. Безнаказанность породила множество мошенников, которые вводят в заблуждение не слишком подкованных в технической и финансовой сфере граждан. По словам директора Бюро по защите прав потребителей в составе Федеральной торговой комиссии США Эндрю Смита, общий ущерб от мошенников в 2018 году может составить более $3 млрд. Согласно исследованиям CAICT только 8% всех блокчейн-проектов до сих пор активно работают.

Однако, несмотря на недовольство криптоанархистов, очистка рынка с помощью регулирования пойдет на пользу всем участникам. Придется попрощаться с анонимностью и начать платить налоги, но доверие к отрасли повысится, и это привлечет крупных институциональных инвесторов. Многие на рынке ожидают, что драйвером следующей волны роста должен стать выход на рынок крупного капитала.

Развитие рынка

Первые шаги в этом направлении уже были сделаны — на биржах CME и CBOE торгуются фьючерсы на биткоины. А после того как SEC признала, что биткоин и эфириум не являются ценными бумагами, а имеют больше сходств с товарами, глава CBOE выразил уверенность в окончательном устранении барьеров для запуска торговли фьючерсами и на эфириум.

Ведется работа по запуску криптовалютного ETF компаниями SolidX Management LLC и VanEck Associates Corp., которые подали совместную заявку в SEC на запуск продукта. Стоимость акции фонда составит $200 тыс., что говорит о прицеле на институциональных, а не розничных инвесторов. Компании уже подавали подобные заявки ранее, но получали отказ. Однако теперь представители компаний рассчитывают, что структура нового продукта учитывает беспокойство SEC о низкой квалификации розничных инвесторов и отсутствии прозрачности бирж, многие из которых находятся за пределами США.

Кроме того, появление ETF приведет к выходу на рынок миллионов новых инвесторов, которые не хотели иметь дело с нестабильными криптобиржами, процедурами верификации и прочими неудобствами работы с цифровыми активами. В таком случае любой инвестор сможет купить акции ETF напрямую со своего брокерского счета, который есть у многих американцев.

Даже власти Китая рассматривают возможность отмены запрета на ICO. КНР может приравнять цифровые деньги к финансовым услугам и регулировать их соответствующим образом, а компании, выпускающие токены, должны будут получать специальные лицензии.

Инвестиции и разработки

Мы постоянно видим новости о том, что крупный капитал и власти некоторых стран инвестируют в блокчейн-технологии. С точки зрения оценки перспектив отрасли «умными» деньгами это позитивный сигнал. Вот несколько таких проектов за последнее время.

Криптовалютная биржа Coinbase создает ряд продуктов для институциональных инвесторов. За последние несколько месяцев более ста хедж-фондов объявили о планах инвестиций в криптовалюты, и Coinbase готовит безопасное хранение цифровых активов в партнерстве с брокером-дилером ETC, регулируемым SEC.

Китайское подразделение одного из крупнейших венчурных фондов — Sequoia Capital инвестировало $400 млн в производителя оборудования Bitmain для майнинга биткоина и других криптовалют.

Еще одна известная венчурная компания — Andreessen Horowitz запустила фонд размером $300 млн для инвестиций в блокчейн-индустрию.

Компания Tradeshift, специализирующаяся на управлении цепями поставок, привлекла от инвесторов, включая Goldman Sachs, $250 млн на развитие блокчейн-решений для своих сервисов.

Власти Южной Кореи опубликовали стратегию развития технологии блокчейн, в рамках которой собираются инвестировать более $200 млн. Страна планирует вырастить более 10 тыс. специалистов и основать сто​ компаний в сферах электронного документооборота, морской логистики, недвижимости, онлайн-голосования и таможенной сферы.

Facebook недавно ослабил запрет на рекламу ICO и криптовалют — теперь одобренные рекламодатели смогут размещать контент о криптовалютах и смежных темах, хотя ICO останутся по-прежнему под запретом. Кроме того, Facebook собирает команду, которая займется разработкой и внедрением блокчейн-решений внутри компании. Возглавит это направление Дэвид Маркус, состоящий в совете директоров Coinbase. Некоторые аналитики предположили, что Facebook собирается купить биржу. Пока официальных комментариев о возможной продаже нет, но аудитория соцсети составляет около 2 млрд пользователей и потенциальное внедрение криптовалют может спровоцировать огромный скачок в развитии отрасли.

Итог

Пока розничные инвесторы в отчаянии, а большие деньги только готовятся к выходу на рынок, возник вакуум, который, похоже, и привел к падению цены на биткоин. Когда на криптовалютном рынке наступит ясность с регулированием и инфраструктурой для крупных инвесторов, можно будет ждать значительного роста стоимости цифровых денег.