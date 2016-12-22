Владельца туроператора DSBW-Tours Карена Гончарова признали банкротом

Арбитражный суд Москвы признал банкротом владельца приостановившего в июле работу туроператора DSBW-Tours Карена Гончарова. Это следует из решения суда.

«Признать несостоятельным (банкротом) гражданина Гончарова Карена Евгеньевича <...>. Ввести в отношении Гончарова Карена Евгеньевича процедуру реализации имущества должника сроком на шесть месяцев», — говорится в документе.

Сумма требований кредиторов по денежным обязательствам Гончарова составляет €3,6 млн и 25 млн руб. Заявка на банкротство подана в апреле 2018 года. Рассмотрение финансового отчета Гончарова назначено на конец апреля 2019 года.

Туроператор DSBW-Tours, один из старейших на российском рынке (основан в 1991 году), объявил о приостановке деятельности в июле. Тогда Гончаров заявил, клиенты туроператора застрахованы в двух компаниях — «Инвест-Страх» и «Орбита» (в каждом случае на 50 млн руб.), им будет выплачена компенсация.