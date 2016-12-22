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СМИ узнали о скором возобновлении поставок мяса птицы из России в Китай
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СМИ узнали о скором возобновлении поставок мяса птицы из России в Китай
Экономика, 08:10
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СМИ узнали о скором возобновлении поставок мяса птицы из России в Китай

Россия и Китай 7 ноября планируют подписать договор о взаимных поставках мяса и субпродуктов птицы, а также молочной продукции. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на трех человек, принимавших участие в подготовке документов.

Представитель Россельхознадзора Юлия Мелано подтвердила, что с российской стороны документы подпишет Сергей Данкверт. Руководитель Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев указал, что в настоящий момент нет никаких препятствий для этого, так как Китай «максимально либерализует свой рынок».

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев находится в Китае с официальным визитом. Протоколы будут подписаны на встрече глав российского и китайского правительств, пишет газета.

Уточняется, что Россия не поставляла мясо птицы на китайский рынок с 2005 года из-за вспышек птичьего гриппа.

В середине июля Евросоюз временно ограничил поставки мяса птицы и птицеводческой продукции из России в связи с распространением птичьего гриппа. Такое решение было принято в отношении всех птицеводческих предприятий России. Всего для поставок в ЕС аккредитованы 22 российских компании.

Теги: мясо птицы , Китай , Торговля
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