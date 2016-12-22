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ЕС ввел временные ограничения на поставки птицы из России
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ЕС ввел временные ограничения на поставки птицы из России
Общество, 14:08
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ЕС ввел временные ограничения на поставки птицы из России

ЕС временно ограничил поставки мяса птицы и птицеводческой продукции из России в связи с распространением в стране птичьего гриппа. Об этом говорится в материалах Россельхознадзора.

Как отмечается, такое решение Генеральный директорат по здравоохранению и безопасности пищевых продуктов Еврокомиссии принял в отношении всех птицеводческих предприятий России.

Запрет касается мяса птицы, полуфабрикатов из него, не прошедшей термическую обработку продукции из мяса птицы, а также продуктов животного происхождения, содержащих материалы, полученные из домашней птицы.

25 июня Минсельхоз Казахстана запретил ввоз продукции с более чем 30 российских фабрик из-за птичьего гриппа. Запрет коснулся живых птиц, яиц, пуха и перьев, мяса птиц, необработанных кормовых добавок и кормов для птиц.

Теги: Евросоюз , запрет на ввоз , птицефабрика , Россельхознадзор
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