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Россия начала поставки говядины в Турцию после более двух лет запрета
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Россия начала поставки говядины в Турцию после более двух лет запрета
Экономика, 20:08
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Россия начала поставки говядины в Турцию после более двух лет запрета
Запрет на ввоз российского мяса Турция ввела в 2016 году в ответ на российское эмбарго. Накануне, во время саммита БРИКС, Путин в разговоре с Эрдоганом пошутил, что пойдет в ресторан с ним после снятия запрета
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Российские производители начали поставки отечественной говядины на рынок Турции. Об этом заявил вице-премьер России Алексей Гордеев в ходе своей рабочей поездки по Тверской области, передает ТАСС.

«Я могу сказать, первые партии мяса говядины поставлены на рынок Турции. Большая перспектива по мясу птицы», — сказал он.

Вице-премьер отметил, что турецкий рынок с точки зрения потребления мясной продукции является особенным, поскольку турецкие аграрии тоже имеют сильные производственные позиции. Однако таким сотрудничеством можно «друг друга дополнять», подчеркнул Гордеев.

Российские производители говядины уже получили прямые заявки из Турции и многих других стран Ближнего Востока, заверил заместитель главы правительства. В планах у России — выйти на ежегодные экспортные поставки мясной продукции в размере 1 млн т. Алексей Гордеев считает, что достичь этого страна сможет благодаря открытию еще и китайского рынка, который Гордеев назвал перспективным.

Путин назвал условие похода в ресторан с Эрдоганом
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В минувший четверг, 26 июля, во время саммита БРИКС в ЮАР состоялись вторые за этот год переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. В ходе разговора двух лидеров Путин напомнил своему коллеге о его обещании пригласить его в ресторан и пошутил, что они пообедают вместе тогда, когда турецкий президент пустит российскую мясную продукцию на рынок своей страны и когда в ресторане будут блюда из российского мяса.

«Я с большим удовольствием буду ждать вас», — ответил на это Эрдоган.

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Поставки российского мяса в Турцию прекратились после того, как в начале 2016 года Россия ввела продуктовое эмбарго на некоторую турецкую сельскохозяйственную продукцию. Москва пошла на такие меры после того, как турецкие ВВС в ноябре 2015 года сбили российский бомбардировщик Су-24.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Экспорт , говядина , Турция
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