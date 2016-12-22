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Россельхознадзор обсудит с ЕС ограничения поставок мяса птицы
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Россельхознадзор обсудит с ЕС ограничения поставок мяса птицы
Общество, 13:34
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Россельхознадзор обсудит с ЕС ограничения поставок мяса птицы

Россельхознадзор подготовил для европейских коллег документы с детальной информацией по эпизоотической ситуации с птичьим гриппом в стране, где выделены «чистые» от заболевания зоны, и готов провести переговоры. Об этом сообщила официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано, передает корреспондент РБК.

16 июля стало известно, что ЕС временно ограничил поставки мяса птицы и птицеводческой продукции со всех предприятий России из-за распространения птичьего гриппа. Запрет распространяется на мясо птицы, полуфабрикаты из него, не прошедшую термическую обработку продукцию из мяса птицы, а также продукты животного происхождения, содержащие материалы, полученные из домашней птицы.

«В документах представлены материалы по проводимой в России регионализации по гриппу птиц, которая подразумевает выделение «чистых» от заболевания зон страны. Соответственно, предприятия, производящие мясо птицы, расположенные в безопасных зонах, не представляют рисков при поставках своей продукции на международный рынок, в т.ч. Евросоюза», — сказала Мелано.

Она добавила, что после того как коллеги из ЕС ознакомятся с материалами, Россельхознадзор будет готов провести переговоры.

Всего для поставок в Евросоюз аккредитованы 22 российские компании, поставки с них временно приостановлены в связи с введенными ограничениями.

Теги: Россельхознадзор , птичий грипп , евросоюз
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