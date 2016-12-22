В Киеве заявили о находящейся на грани срыва призывной кампании

Призывная кампания в Киеве находится на грани срыве, заявил на брифинге военный комиссар украинской столицы Сергей Клявлин, передают «Українськi Новини».
По его словам, военные отмечают крайне низкую явку призывников на участки, она составляет 8%. Всего, по данным Клявлина, в армию должны были отправить почти 18 тыс. человек, из них удалось призвать только 39,5%.
«Весной у нас практически не было срывов, а сейчас мы на грани срыва», — сказал Клявлин. По его словам, причиной низкой явки является негативное отношение к службе в Вооруженных силах Украины, «снижение патриотических настроений» и распространение «негативной и недостоверной» информации об украинской армии в СМИ.
На Украине осенний призыв на срочную службу начался 1 октября, он продлится до 30 декабря. Спустя почти две недели после начала кампании Клявлин сообщал, что более 33 тыс. жителей Киева уклоняются от призыва в армию.
В сентябре президент Украины Петр Порошенко увеличил срок осеннего призыва в армию с двух до трех месяцев. В начале октября украинский лидер заменил воинское приветствие в армии вместо «здравия желаю» на «слава Украине» и ответ «героям слава!». Также было заменено обращение «товарищ» на «пан (пани)».
Приветствия «слава Украине» и «героям слава» использовалось Организацией украинских националистов и Украинской повстанческой армией (обе организации запрещены в России).