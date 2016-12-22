Порошенко увеличил срок осеннего призыва в армию до декабря

Президент Украины Петр Порошенко увеличил срок призыва солдат-срочников в армию в 2018 году с двух до трех месяцев, указ опубликован на сайте главы государства.

Таким образом, призыв на срочную военную службу на Украине в 2018 году пройдет в октябре-декабре. В конце августа секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщал, что военный бюджет государства в 2019 году составит более $7 млрд.

В начале сентября президент Украины внес в Верховную раду законопроект о смене воинского приветствия с «Здравствуйте, товарищи!» на «Слава Украине!». Кроме того, украинский лидер предложил изменить «ультимативную позицию» по обращению «товарищ» на «пан».