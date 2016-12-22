Порошенко ввел в украинской армии новое воинское приветствие

Теперь в украинской армии будет действовать приветствие «Слава Украине!» и ответ на него — «Героям слава!». Кроме того, обращение «товарищ» заменяется на «пан (пани)»

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Президент Украины Петр Порошенко внес изменения в уставы Вооруженных сил Украины. Подписанный Порошенко закон помимо других изменений подразумевает замену воинского приветствия в армии на «Слава Украине!» — «Героям слава!». Об этом сообщает «112 Украина».

«Дисциплина не избавляет от необходимости уважать профессионала, уважать патриота, уважать человека, уважать воинский коллектив, — заявил Порошенко. — «Слава Украине!» сегодня естественно для каждого украинского воина и гражданина».

Теперь в строевом уставе ВСУ будет прописано приветствие «Слава Украине!» и ответ «Героям слава!». Кроме того, обращение «товарищ» заменено на «пан (пани)».

Ранее изменения в уставы ВСУ приняла Верховная рада. «Наши славные предки могли об этом только мечтать! Сакральные для каждого украинца слова «Слава Украине! Героям Слава!» отныне официальное приветствие ВСУ», — говорил тогда Порошенко.

Лозунг «Слава Украине — героям слава!» является приветствием украинских националистов, которое использовалось Организацией украинских националистов (ОУН, запрещена в России) и Украинской повстанческой армией (УПА, также запрещена в России).