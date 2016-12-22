В МИД Израиля пообещали не допускать новых инцидентов с самолетами ВКС

Израиль сделает все, чтобы инциденты, подобные трагедии с российским военным самолетом Ил-20, не повторялись. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Первого евразийского отдела МИД Израиля Якова Ливне.
По его словам, сразу после крушения глава ВВС Израиля прибыл в Москву и передал российским властям данные об инциденте. «Ситуация достаточно понятная, прозрачная, мы всю информацию передали российским коллегам», — сказал Ливне.
Ранее замгендиректора департамента Евразии МИД Израиля Алекс Бен-Цви сообщал, что российские и израильские военные продолжают контактировать, несмотря на крушение Ил-20. По его словам, между сторонами действует «механизм деконфликтинга».
Российский самолет Ил-20 сбили над Средиземным морем 17 сентября. По данным Минобороны, воздушное судно сбили сирийские ПВО, однако вину за авиакрушение военные возложили на израильскую авиацию, которая заслонилась российским самолетом от сил ПВО Сирии. При авиакатастрофе погибли 15 российских военных. После инцидента с Ил-20 Россия передала Сирии зенитно-ракетный комплекс С-300.