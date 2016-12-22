МИД Израиля сообщил о контактах с ВС России после крушения Ил-20 в Сирии

Российские и израильские военные продолжают контактировать, несмотря на инцидент с российским самолетом Ил-20, который был сбит сирийской ПВО 17 сентября. Об этом сообщил заместитель гендиректора департамента Евразии МИД Израиля Алекс Бен-Цви, передает «РИА Новости».



«У нас работает механизм деконфликтинга», — сказал он. Бен-Цви пояснил, что отношения между Россией и Израилем «намного более развиты», чтобы крушение российского самолета стало причиной прекращения контактов.

Представитель департамента МИД Израиля пояснил, что координация с российским внешнеполитическим ведомством «всегда была очень активной», и после инцидента с Ил-20 «практического ничего не изменилось», передает ТАСС. Он добавил, что два раза в год представители Советов безопасности России и Израиля проводят встречи. Бен-Цви пояснил, что после инцидента с самолетом риторика сторон на таких переговорах также практически не изменилась.



Российский самолет Ил-20 был сбит комплексом С-200 сирийской ПВО около провинции Латакия. Все 15 российских военнослужащих, которые находились на его борту, погибли. В Минобороны заявили, что Израиль виновен в гибели самолета, потому что его ВВС «подставили» воздушное судно под удар.



В начале октября израильское издание Haaretz написало, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент России Владимир Путин договорились встретиться впервые после инцидента с Ил-20. Когда именно пройдет их встреча, не уточнялось.

В понедельник, 5 ноября, МИД Израиля сообщил, что глава израильского кабмина встретится с российским лидером 11 ноября в Париже. Какой именно формат встречи планируется, в ведомстве не сказали. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встречи Путина и Нетаньяху в Париже не планируется, но он допустил, что российский лидер может увидеться с ним «на ногах» и у него будет возможность перекинуться «парой фраз» с главой правительства Израиля.