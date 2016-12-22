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Кремль ответил на фразу Порошенко о применении любого оружия в Донбассе
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Кремль ответил на фразу Порошенко о применении любого оружия в Донбассе
Украинский кризис, 13:03
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Кремль ответил на фразу Порошенко о применении любого оружия в Донбассе
Москва не является стороной конфликта на востоке Украины, поэтому может только выразить сожаление из-за шагов Киева, которые ведут к напряженности, заявил Дмитрий Песков, напомнив о минских договоренностях
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, последует ли какая-либо реакция Москвы на разрешение президента Украины Петра Порошенко войскам открывать ответный огонь из всего имеющегося у них оружия в Донбассе, чтобы сохранить жизни украинских военных.

«Россия не сторона конфликта [на востоке Украины], поэтому только может выразить сожаление из-за шагов Киева, которые ведут к напряженности [в регионе]», — сообщил официальный представитель Кремля журналистам, передает корреспондент РБК.

Украинскому лидеру в связи с этим Песков также напомнил о минских договоренностях и соглашении об отводе тяжелых вооружений. Стрельба киевских силовиков в Донбассе будет нарушением этих документов, заявил он, заметив, что соглашения «и так далеко не скрупулезно выполняются украинской стороной». «Подобные шаги увеличат напряженность», — подчеркнул Песков.

Приказ руководителям операции объединенных сил в Донбассе применять в качестве ответного огня все имеющиеся в их распоряжении силы и средства для сохранения жизни украинских военных Порошенко отдал накануне. «Надо быть готовыми к любым сценариям — как к обороне, так и к эффективному контрнаступлению», — отмечал он, подчеркивая, что на провокации на востоке Украины киевские военнослужащие поддаваться не должны.

Порошенко разрешил войскам в Донбассе стрелять из всего имеющегося оружия
Политика

Вооруженный конфликт на востоке Украины продолжается с 2014 года. Активные боевые действия начались после того, как в Донбасс в рамках антитеррористической операции (АТО) были направлены украинские военнослужащие. В конце апреля 2018 года Порошенко объявил о завершении АТО и начале в регионе новой операции — объединенных сил. Смена формата была обусловлена законом о реинтеграции Донбасса, принятым Верховной радой в январе. Согласно ему территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Киев считает оккупированными, а Россию признает страной-агрессором. В связи с этим, как указывается в документе, чтобы противостоять «агрессии Москвы», Украина может предпринимать необходимые действия, в том числе военные.

Авторы: Евгения Маляренко, Владимир Дергачев.
Теги: Донбасс , Петр Порошенко , Кремль
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