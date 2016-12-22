Советник Порошенко раскрыл детали соглашения с Вселенским патриархатом

Подписанное украинским президентом Петром Порошенко и Константинопольским патриархом Варфоломеем соглашение о сотрудничестве и взаимодействии предполагает создание автокефальной церкви на Украине. Об этом заявил советник президента Украины Ростислав Павленко, сообщает Depo.ua.

«Есть четкая фиксация того, что речь идет об автокефальной церкви, которая получит свое место в диптихе, то есть в порядке упоминания православных церквей, как независимая церковь», — сказал Павленко. По его словам, все вопросы касательно автокефалии решаются в процессе подготовки к собору украинских епископов, так как это «внутрицерковные отношения».

Павленко также опроверг информацию о том, что ряд поместных церквей не принимает создания независимой украинской церкви.

Советник Порошенко добавил, что вскоре администрация президента обнародует соглашение с Вселенским патриархатом, которое было подписано в Стамбуле 3 ноября. При этом глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда указывал, что подписанное соглашение о взаимодействии не означает создания автокефальной церкви на Украине.