В Киеве раскритиковали чиновника ОБСЕ за отказ признать Россию агрессором

Украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко заявил, что бывший замглавы миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг отстаивал «российскую точку зрения о «внутреннем конфликте в Украине». Об этом сообщает телеканал «24».

«Ну и какой это тогда мониторинг, когда русских они видели, а российскую агрессию не признают? Абсурд!», - сказал Кириленко.

Накануне Хуг в интервью телеканалу «1+1» заявил, что Россия не является агрессором. По его словам, в Москве, как и в Киеве, «признали существование большой проблемы, которая требует решения и все они взяли на себя обязательства».

В конце октября Хуг сообщал, что на неподконтрольной украинским властям территории в Донбассе находится вооружение российского производства. Кроме того, по его словам, захваченные в плен украинскими военными ополченцы утверждают, что представляют «регулярные войска России».

Хуг покинул пост первого замглавы миссии ОБСЕ на Украине 31 октября.